"Ik heb vrijwel elke dag pijn." Het zijn woorden die eigenlijk niet passen bij iemand van 17 jaar oud. Toch is het de realiteit voor Josefine Scholl, de dochter van Bayern München-legende Mehmet (55). Ze lijdt aan een zeldzame aandoening.

De 17-jarige Scholl, die een relatie heeft met Bayern-speler Tom Bischof, vertelt er openhartig over in een video op TikTok. Ze heeft het McCune Albright Syndroom (MAS) - ook wel fibreuze dysplasie genoemd. Woorden waar je over struikelt, maar het komt neer op dat Scholl botten heeft die erg snel breken of vervormen.

"Ik heb de ziekte al sinds ik klein was, maar ik merkte het pas echt toen ik 13 of 14 was", begint Scholl haar uitleg in de video. "Je kunt het je zo voorstellen: er zitten holtes in mijn botten, waardoor ze vezeliger zijn", verklaart ze. Door MAS brak ze bijvoorbeeld in 2022 haar dijbeen.

Dagelijks sportverbod en altijd in pijn

In haar TikTok-video legt ze ook uit hoeveel MAS haar dagelijks leven beïnvloedt: "Ik heb vrijwel elke dag pijn, ik ben er gewoon mee opgegroeid. Ik heb pijn in mijn bovenarm, maar ook aan de rechterkant van mijn lichaam."

Sporten net als haar vader of vriend zit er voor Scholl niet in. "Ik mag eigenlijk alleen fysiotherapie doen om spieren op te bouwen, maar verder niets", onthult ze.

Zeldzame aandoening

Slechts 1 op de 9 miljoen mensen wordt getroffen door het McCune Albright syndroom. Buiten de broze botten kunnen ook ongewone huidafwijkingen optreden. Net als hormonale onevenwichtigheden, zoals vervroegde puberteit of schildklierproblemen. Er is momenteel geen genezing mogelijk. Behandeling kan alleen helpen de pijn te verlichten en de botten te beschermen.

Dochter van voetballegende

Scholls vader speelde liefst 469 wedstrijden voor Bayern München. Hij mag zich dus met recht een clublegende noemen. Hij werd acht keer Duits kampioen, won de Champions League, de UEFA Cup en meermaals de Duitse beker. Ook werd Scholl in 1996 Europees kampioen met Duitsland. Hij speelde nog samen met Roy Makaay en Mark van Bommel en onder trainer Louis van Gaal.

De vriend van Scholl staat nog aan het begin van zijn voetbalbestaan. Bischof verruilde afgelopen zomer Hoffenheim voor Bayern München. De middenvelder staat op negentien officiële wedstrijden, waarin hij drie assists gaf.