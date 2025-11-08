Demi de Boer, de dochter van voetballegende Ronald de Boer, hekelt de niveaus waarmee scholen in Nederland werken. De influencer ging zelf een groot deel van haar jeugd niet in Nederland naar school en vraagt zich af waarom het Nederlandse onderwijssysteem niet werkt zoals de scholen die zij bezocht.

"Ik kom nu voor het eerst in aanraking met het Nederlandse schoolsysteem", vertelt De Boer in een video op TikTok. Haar dochter Rémi, die ze kreeg in een relatie met ex-partner Ronell Plasschaert, beter bekend als rapper Ronnie Flex, werd onlangs vier jaar oud en gaat dus voor het eerst naar de basisschool.

Daardoor krijgt De Boer voor het eerst te maken met het onderwijssysteem in Nederland. Zelf groeide ze op in het buitenland, waar ze tot haar zestiende naar school ging. Daarna ging ze in Nederland naar een internationale school.

'Dan ga je mensen beperken'

Op de scholen waar De Boer naar toe ging, was het gebruikelijk om elk vak op een ander niveau te volgen, afhankelijk van wat bij het individu paste. "In Nederland ga je gewoon naar het vwo, havo of mavo. Maar beperk je dan niet juist mensen heel erg in waarin ze juist goed in zijn?", vraagt de dochter van voetbalicoon Ronald de Boer zich af.

"Dat vind ik gewoon zo raar aan het Nederlandse schoolsysteem. Het lijkt mij dat je mensen dan heel erg gaat beperken", concludeert De Boer. "Zou het niet beter zijn als het gewoon één niveau is en dat je dan per vak verschillende niveaus hebt? Dus als je heel goed bent in iets, dan kun je dat op een hoog niveau doen. Ik vind dat heel gek en moet wennen aan dat idee."

Uniform

Bovendien is er nog iets dat De Boer graag anders zou willen zien op Nederlandse scholen. "Wat ik écht goed zou vinden, is als alle scholen uniforms zouden hebben, net als in Engeland. Dan zou er veel minder gepest worden en men zou dan alleen kleding nodig hebben voor in het weekend, dus je bespaart heel veel geld."