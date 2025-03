Dolgelukkige vrouw Davy Klaassen deelt prachtige beelden: 'Kunnen we voor altijd in deze bubbel blijven?'

Deze maand werden Davy Klaassen en zijn vrouw Laura Benschop de trotse ouders van dochter Cruz Klaassen-Benschop, die op 9 maart het levenslicht zag. Het kersverse gezinnetje geniet volop van de kraamtijd, en laten hun volgers meegenieten met een aantal prachtige foto's van hun nieuwe geluk.

Ondanks het drukke leven van de Ajax-voetballer weet het kersverse gezin Klaassen-Benschop genoeg tijd te vinden om van en met elkaar te genieten. Vorig weekend had de middenvelder even rust dankzij de interlandperiode. Nederland speelde in de Nations League tegen Spanje waardoor de Eredivisie een weekend uitbleef.

Matcha latte

Klaassen werd door Koeman niet opgeroepen voor de interlands. Maar of hij dat echt jammer vond, is maar de vraag. Hij maakte optimaal gebruik van zijn vrije tijd en genoot samen met zijn vrouw en dochter van het eerste lenteweekend in Amsterdam onder het genot van een matcha latte.

Maar daar bleef het niet bij. Op Instagram laat Benschop haar volgers meegenieten met nieuwe beelden van intieme momenten samen, waarop onder andere te zien is hoe het gezin met de kinderwagen op pad is terwijl ze met hun hond Rio door de straten van Amsterdam genieten van de buitenlucht. Klaassen draagt bovendien een armband waarop de naam van hun dochter in diamanten is vastgelegd. En hoewel Cruz nog zo jong is, heeft ze al een flinke haardos. Benschop verzorgt het kleine kapsel met veel liefde.

"Kunnen we voor altijd in deze bubbel blijven?", schrijft de kersverse moeder erbij. Vorig jaar trouwde het stel in het Italiaanse Toscane waar ze met een intieme groep gasten genoten. De bruiloft duurde maar liefst drie dagen. Enkele maanden later maakten ze op Instagram bekend dat ze in verwachting waren. Dit werd gedaan met een video waarin de voetballer een deel van zijn huwelijksgeloften prijsgaf:

'De beste moeder'

"Tijdens onze bruiloft vertelde ik in mijn gelofte hoeveel je voor me betekent en hoe ik me altijd thuis voel bij je. Ik zei toen ook hoe goed je voor onze grote kleine vriend Rio zorgt. En ik zei nog iets: mocht het krijgen van kinderen ons gegund zijn, dan weet ik zeker dat je de beste moeder zult zijn. Ik kan niet wachten om dat mee te maken. Nu is dat moment dichterbij dan ooit. Ik ben zo blij dat we samen ons eerste kindje verwachten", aldus Klaassen in de video.