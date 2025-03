Vrouw Davy Klaassen schrikt van opvallend kenmerk bij pasgeboren baby: 'Ik kon niet geloven wat ik zag'

Davy Klaassen is sinds anderhalve week vader van een dochter genaamd Cruz. Daar zijn hij en zijn vrouw Laura Benschop maar wat blij mee. Op sociale media worden dan ook vol trots de eerste beelden gedeeld.

Klaassen sloeg in maart de competitiewedstrijd van Ajax op bezoek bij PEC Zwolle (1-0 winst) over omdat zijn vrouw op het punt van bevallen stond. Enkele dagen later maakte hij de wereldkundig dat het stel een dochter had gekregen.

Match made in heaven

"Onze dochter is eindelijk geboren en ik wil even wat laten zien", begint Klaassen-Benschop haar video. "Ik had al gezegd dat mijn dochter met heel veel haar geboren zou worden. Moet je kijken hoe veel haar ze heeft. Ik kon echt niet geloven wat ik zag", vertelt ze. Het lijkt een perfecte match, aangezien moederlief haarstyliste is. "Mijn haar is het uitgangspunt van elke look", vertelde Benschop aan Vogue.

@laurabenschop baby cruz, here to take over hairtok 🩷🎀 back into our baby bubble we go 🫧🤍 ♬ original sound - Laura Benschop

"Ik ben zó obsessed met haar. Ze is echt de allerliefste, allerschattigste, allermakkelijkste baby tot nu toe. En we zijn zo aan het genieten. Echt. Ik ben zo obsessed met haar", herhaalt ze haar woorden. "Ik wil haar eigenlijk opeten, zo lief. Maar ik dacht ik moet jullie even laten zien hoe veel haar dit meisje heeft. Het is zo perfect."

Kersverse vader

De middenvelder van Ajax sprak kort na de geboorte al over hoe eenvoudig het gaat met zijn dochter. "Ik heb heerlijk geslapen", vertelde hij over de eerste nachten. Als het zo door mag gaan, ben ik heel gelukkig", constateerde Klaassen.

Titelstrijd

De 32-jarige Klaassen heeft nu even de tijd om samen met zijn vrouw te genieten van zijn dochtertje. De Ajacied is namelijk niet opgeroepen voor het Nederlands elftal, dus hoeft hij komend weekeinde niet in actie te komen. Daarna gaat de titelrace verder met PSV. Klaassen staat met zijn club bovenaan, op zes punten voorsprong van de regerend kampioen uit Eindhoven.

Na de interlandbreak staat in het Philips Stadion direct de kraker op het programma tussen PSV en Ajax. Eerder dit seizoen wonnen de Amsterdammers in eigen huis met 3-2, waarbij Klaassen scoorde - en dat vierde door de bal onder zijn shirt te doen.