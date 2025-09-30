De dood van de Italiaanse skiër Matteo Franzoso heeft de wereld in diepe rouw gedompeld. Voor Martina Ertl, die twee keer wereldkampioene werd, is het gevaar van haar sport nu pas echt doorgedrongen. De inmiddels 52-jarige Duitse heeft daarom voorzorgsmaatregelen genomen bij haar kinderen.

De drievoudig olympisch medaillewinnares en tweevoudig wereldkampioene Ertl is, net als de rest van de skiwereld, geschokt door de recente dood van snelheidspecialist Franzoso, die in het ziekenhuis bezweek aan zijn verwondingen opgelopen tijdens een training in Chili. Met haar ex-man heeft Ertl twee kinderen die in haar voetsporen treden. De achttienjarige Romy Ertl veroverde al brons op de alpine-combinatie tijdens de Jeugd Olympische Winterspelen van 2024 en behaalde haar eerste podiumplaatsen en overwinningen in seniorenraces en nationale kampioenschappen. De zestienjarige Luis Ertl behoort tot de meest getalenteerde skiërs van Duitsland.

'Ik heb mijn zoon het meteen gezegd'

Na de recente tragedie van de Italiaanse skiër besloot Ertl in te grijpen en preventieve maatregelen te nemen. Althans, binnen de familie. Ze stuurde haar zoon onmiddellijk een bericht en verbood hem om aan snelheidsdisciplines mee te doen. “Het is moeilijk om te zien dat er in Italië daadwerkelijk sporters zijn overleden. Mijn kinderen merken dat ook. Via sociale media krijgt iedereen het mee. Voor mij als moeder is het allerbelangrijkste dat mijn kind gezond is. En ik heb mijn zoon meteen gezegd: 'Je gaat geen afdalingen en super-G’s skiën'.”, verklaarde ze in een interview met het Duitse ARD.

Geen veiligheidsnetten

De voormalige Duitse ster heeft ook ruime ervaring met de locatie van het dodelijke ongeval; tijdens haar carrière nam ze zeven keer deel aan trainingskampen in Chili. De races zijn volgens haar absoluut op de grens van het mogelijke, en in tegenstelling tot de wereldbeker ontbreken in Zuid-Amerika de veiligheidsnetten. Ertl beschouwt het als de plicht van de organisatoren om ervoor te zorgen dat ongevallen zoals die van Matteo Franzoso geen tragisch einde kennen.

Glansrijke carrière

De voormalige Duitse skiester reed tijdens haar carrière meer dan 400 wereldbekerwedstrijden, behaalde 57 podiumplaatsen, waarvan 14 overwinningen, en won twee kleine kristallen bollen voor de reuzenslalom. Ze vertegenwoordigde haar land op vijf Olympische Winterspelen en behaalde medailles op drie daarvan. Ze veroverde zilver op de reuzenslalom en nog eens zilver en brons op de combinatie. Ook op de wereldkampioenschappen ging ze niet met lege handen naar huis: ze behaalde twee wereldtitels en twee bronzen medailles.