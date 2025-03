Olympiër (24) en vader (59) op tragische wijze overleden in Turks hotel

Skiër Berkin Usta, die deelnam aan de Olympische Winterspelen van 2022, is donderdag om het leven gekomen. Hij verbleef met zijn vader in een ski-resort in zijn woonplaats in Turkije.

Er brak brand uit in het hotel, dat eigenlijk sinds januari geen gasten meer mocht ontvangen wegens onduidelijke problemen. Toch waren er twaalf werknemers aanwezig in het hotel op het moment van de brand.

Brand

Het is onbekend waarom de 24-jarige Usta en zijn 59-jarige vader donderdagochtend in het hotel waren. Het vuur begon volgens bronnen in het restaurant en zou vanaf 5.30 uur om zich heen hebben gegrepen. Verschillende aanwezigen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.

De olympiër en zijn vader zijn overleden. De politie doet onderzoek naar hun dood. De vrouw van vader Yahya zou ook aanwezig zijn geweest in het hotel. Er is geen informatie over haar toestand.

Berkin trad als professioneel skiër in de voetsporen van zijn vader, die de sport ook op hoog niveau beoefende. Op tweejarige leeftijd stond hij al voor het eerst op de latten. Yahya was ook voorzitter van de Turkse bond voor ski- en snowboardleraren.

Tweede grote hotelbrand in Turkije

Het is de tweede keer in korte tijd dat Turkije wordt opgeschrikt door een grote brand in een hotel. Twee maanden geleden hing het Grand Kartal Hotel in de provincie Bolu in vlammen op. Op dat moment verbleef er veel mensen tijdens de schoolvakantie. Er kwam 79 mensen om het leven. De brand brak ook daar uit in het restaurant.