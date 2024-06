Italiaanse skiër (28) en vriendin overlijden na val van grote hoogte: 'Vreselijke tragedie'

In een noodlottig ongeval zijn skiër Jean Daniel Pession en zijn vriendin Elisa Arlian om het leven gekomen. Het koppel beklom de Italiaanse berg Zerbion. Toen ze 's middags niet thuiskwamen, gingen alle alarmbellen af.

Pession en Arlian waren dol op de bergen. Pession was lid van het Italiaans nationale skiteam en deed in 2022 nog mee aan het WK, waar hij 22ste werd. Een jaar eerder werd hij zelfs 15de. Arlian was langlaufinstructeur en leraar op een basisschool. Bergklimmen deden ze ook vaker, zo is te zien op hun Instagram-profielen.

Ditmaal had het dus een tragische afloop. De precieze oorzaak is nog niet bekend, maar verscheidene media melden dat het duo van 700 meter hoogte is gevallen. Na zo'n vier uur vond het reddingsteam de lichamen aan de hand van het signaal van hun mobiele telefoons, meldt het Italiaanse medium La Stampa.

'Vreselijke tragedie'

De Italiaanse wintersportbond reageerde via de website op het voorval. 'Een verselijke tragedie treft de wereld van de wintersport en snelskiën in het bijzonder. President Flavio Roda en de hele federatie spreken hun condoleances uit aan de familie Pession voor dit tragische ongeluk.'

Ook de raad uit Valle d'Aosta, de regio waar Pession en Arlian vandaan komen, heeft gereageerd. 'De president van de regio, het regionale raadslid voor sport en de hele regionale regering betuigen hun diepe medeleven met de dood van Jean Daniel Pession en Elisa Arlian bij een bergklimongeluk. Valle d'Aosta verliest twee van zijn jonge kinderen, bergprofessionals, verliefd op sport en het leven. Een tragedie voor de hele gemeenschap van Valle d'Aosta, die zich schaart rond de familie en vele vrienden van Jean Daniel en Elisa.'