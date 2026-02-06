Sylvie Meis heeft openhartig haar verhaal gedaan in de rechtbank. De voormalig voetbalvrouw was in Hamburg aanwezig vanwege een woninginbraak in haar appartement. Daar nam een man voor 530.000 euro aan handtassen mee. Hij kreeg daarvoor een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd. "Ik heb vaak paniekaanvallen, hartkloppingen."

De Nederlandse actrice, presentatrice en model ontdekte in juli 2023 na een vakantie dat er bij haar huis in Hamburg was ingebroken en haar tassen waren gestolen. Volgens Duitse media zoals RTL vertelde Meis in de rechtbank dat de inbraak veel impact heeft. "Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Niets kon me voorbereiden op dit. Ik was compleet in shock. Je kunt het niet geloven", zei ze volgens het medium.

Volgens de rechtbank was het in eerste instantie niet nodig dat Meis zelf aanwezig zou zijn, maar werd haar later toch verzocht haar verhaal te doen. De mentale gevolgen zouden de strafmaat kunnen beïnvloeden.

Paniekaanvallen en hartkloppingen bij Meis

"Ik heb een jaar niet doorgeslapen", zei de voormalig vrouw van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart. "Ik heb veel gehuild. Als ik geluiden hoor die ik niet kan plaatsen, krijg ik klamme handen. Ik heb vaak paniekaanvallen, hartkloppingen. Vooral als ik 's avonds alleen ben. Het is bizar hoe lang dat aanhoudt", vertelde ze daarover volgens RTL.

Dader vraagt om vergiffenis

Ook benadrukte Meis dat haar 19-jarige zoon Damián, haar zoon met ex-man Rafael van der Vaart, lijdt onder de situatie. "Mijn kind vroeg me steeds of we wel veilig waren in het appartement."

De verdachte bood na het verhaal van Meis zijn excuses aan. "Ik vraag oprecht om vergiffenis. Het was niet mijn bedoeling u pijn te doen," zei hij. Meis reageerde door te zeggen dat ze het "zo erg vindt dat zoveel mensenlevens hierdoor negatief worden beïnvloed".

De 42-jarige verdachte heeft volgens de rechtbank een week de tijd om in beroep te gaan.