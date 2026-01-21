Sylvie Meis en Rafael van der Vaart zijn al lange tijd niet meer samen, maar zijn nog altijd verbonden door hun zoon Damián (19). De voetballer kende beleefde maanden geleden een bijzonder moment en daar is nu een minstens zo fraaie video van. Die deelt Meis vol trots op haar sociale kanalen.

Damián trad namelijk aan het begin van dit voetbalseizoen in de voetsporen van zijn vader door te debuteren in het profvoetbal. Dat deed hij als invaller in een wedstrijd van Jong Ajax begin augustus uit bij FC Den Bosch. Inmiddels staat hij al op dertien wedstrijden, maar de eerste invalbeurt werd door ESPN weer onder de aandacht gebracht.

Debuut van andere bekende namen

Het is immers niet de eerste grote en bekende achternaam die dit seizoen in actie kwam in het Nederlands betaald voetbal. Die eer hadden ook Jessey Sneijder (de zoon van Wesley), Shaqueel van Persie (de zoon van Feyenoord-trainer Robin) en recent nog Maximilian Ibrahimovic (zoon van Zlatan). Voor de rechtenhouder van de Vriendenloterij Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie was het reden om die eerste invalbeurten allemaal achter elkaar te zetten. De Nieuwe Generatie, zo omschreef het kanaal het viertal.

Dat zorgde voor een flinke berg aan likes en reacties, ook van Meis. Zij plaatste het fragment op haar eigen Instagram Story en schreef daar vol bewondering bij dat ze 'zo trots' op haar zoon is.

Breuk tussen Meis en Van der Vaart

Meis en Van der Vaart waren in de jaren '00 en begin jaren '10 een bekend sterrenkoppel, maar gingen in 2013 uit elkaar. Van der Vaart is inmiddels al jarenlang samen met tophandbalster Estavana Polman. Meis hertrouwde en was ook nog een keer verloofd, maar lijkt nu weer vrijgezel te zijn. De meest recente relatie, met de Duitse miljonair Patrick Gruhn, zou ook zijn geklapt.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.