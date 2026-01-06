Ex-voetbalvrouw Sylvie Meis werkt al jaren in Duitsland als presentatrice, maar maakt ook in Nederland vaak de tongen los. Ook Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek raken niet over haar uitgepraat. "Ik vind haar knap."

In de podcast HNM bespreekt het trio de uitzendingen van De geur van succes. Daarin werd Meis geïnterviewd over haar carrière en haar uitspraken maakten veel los. Zo zei ze bijvoorbeeld dat ze haar succes te danken had aan de obsessie die mensen voor haar hebben.

"Dat je dit uit je mond krijgt, is toch geweldig? Dat vind ik echt knap", zegt Vahle. Hendriks en Ek zijn het daarmee eens. Ek snapt ook wel wat Meis daarmee bedoelt. "Ik ben ook wel lichtelijk obsessed door haar. Hoe ze er uitziet altijd, echt tiptop. Eigenlijk alles wat zij zegt, maakt wat los."

'Enorme fascinatie'

"Ik heb een enorme fascinatie voor haar", zegt ook Hendriks over de ex-vrouw van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart. "Ik vind haar bijzonder knap. Ook al zegt iedereen: 'Ja, maar ze heeft van alles laten doen.' Kan me niet schelen. Ik vind haar knap en ze staat op iedere foto goed."

"Ik denk alleen altijd wel bij haar dat dat in Duitsland heel erg geaccepteerd wordt. Daar vinden mensen het fantastisch. In Nederland word je met de grond gelijk gemaakt", vervolgt de presentatrice van Ziggo Sport en De Oranjewinter. "Ik denk dat dat het verschil is."

'Te nuchter voor'

"Ja, wij zijn daar te nuchter voor", reageert Vahle. "Dat is hetzelfde met die serie van Yolanthe (Cabau, red.). Daar heb ik ontzettend van genoten. Ik vind dat leuk om te zien, maar ik denk dat het Nederlandse publiek dat een beetje 'te' vindt." "Doe maar gewoon normaal, is hier de mentaliteit", besluit Hendriks.