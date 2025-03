Door Nederlandse fans uitgefloten Dean Huijsen haalt bizarre verzinsels onderuit: 'Ik kan er niks aan doen'

Dean Huijsen kreeg een bizarre vraag naar zijn hoofd geslingerd bij een podcastopname. Namelijk: 'Het ziet eruit alsof je nogal stoned bent. Gebruik je wiet?' De in Nederland geboren verdediger kon er wel om lachen.

'Oké, voor iedereen die kijkt', begon Huijsen met een grote lach aan zijn uitleg. 'Ik heb slaperige ogen, die heb ik van mijn moeder. Ik ben niet high! Het spijt me. Het is niet toegestaan om wiet te gebruiken als voetballer, dat valt onder de dopingcontrole. Dit is hoe ik ben geboren, ik kan er niks aan doen.'

De podcasthosts, Papa Pincus en Zack Kashket, geloven het toch nog niet helemaal. Zij hebben het over een foto waarop Huijsen met een rood oog een Man of the Match-trofee vasthoudt. 'Ik kreeg toen een bal in mijn oog, dus toen was het allemaal nog erger', countert de verdediger die voor Spanje uitkomt.

David Neres

'Dan hebben we dat uit de wereld geholpen', zegt de ene host. De ander vult aan: 'Ik dacht dat het een David Neres-situatie was. Ook een Amsterdammer, soort van...' Huijsen is geboren in Amsterdam en komt sinds afgelopen interlandperiode uit voor Spanje. Neres speelde meerdere seizoenen bij Ajax. 'Misschien hangt het daar in de lucht', lacht Huijsen.

De reacties op de opvallende vraag zijn gemengd. 'Dat heb je toch niet echt gevraagd?', reageert iemand op Instagram. Anderen noemen het een vreemde vraag, die door Huijsen goed werd opgepakt.

Bournemouth

De 19-jarige Huijsen heeft sinds december een vaste basisplek bij Bournemouth in de Premier League, wat hem inmiddels dus een plek in de Spaanse selectie heeft opgeleverd. Hij kwam twee keer uit tegen het Nederlands elftal in de Nations League. In de heenwedstrijd werd hij uitgefloten, omdat hij niet voor Oranje koos.

