Dean Huijsen overtuigt na duels met Oranje en kan droomtransfer maken

Dean Huijsen maakte een uitstekende indruk tijdens het Nations League-tweeluik tussen Spanje en Nederland. De geboren Amsterdammer wordt door Spaanse media geprezen om zijn sterke optredens. Volgens de berichten staat Real Madrid al in de startblokken om de jonge verdediger binnen te halen.

Tijdens het heenduel donderdag in De Kuip maakte de negentienjarige Huijsen uitgerekend zijn debuut voor Spanje in het Nations League-duel tegen Nederland. De verdediger van Bournemouth maakte met zijn sterke optreden een goede indruk in het tweeluik tegen Oranje, waardoor topclubs zich nu melden voor zijn handtekening.

Real Madrid in poleposition

Real Madrid zou overtuigd zijn van Huijsen en overweegt een bod van 55 miljoen euro op de jonge verdediger, die nog tot 2030 bij Bournemouth onder contract staat. Zijn waarde is verviervoudigd sinds Bournemouth afgelopen zomer vijftien miljoen euro betaalde aan Juventus. Huijsen heeft een clausule in zijn contract die hem deze zomer voor 60 miljoen euro kan laten vertrekken. Ook Chelsea zou geïnteresseerd zijn in de speler.

Met de ervaring van Antonio Rüdiger en David Alaba die beiden 32 jaar oud zijn, en de voortdurende blessures in de verdediging, lijkt Real Madrid dringend op zoek naar nieuw talent. Huijsen heeft na zijn debuut voor de nationale ploeg zijn reputatie in Spanje sterk verbeterd. Volgens het Spaanse Cadena SER denkt Real er over na om Endrick of Arda Güler te betrekken in een eventuele deal met Bournemouth.

Spaanse bondscoach hekelt uitfluiten Dean Huijsen door Nederlands publiek: 'Je moet alle voetballers respecteren' Uitgerekend tegen Nederland maakte Dean Huijsen donderdag zijn debuut voor Spanje. De in Amsterdam geboren verdediger kreeg bij ieder balcontact een striemend fluitconcert over zich heen. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuenta is niet te spreken op de manier waarop het Nederlandse publiek met Huijsen omging.

