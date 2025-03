Spaanse bondscoach hekelt uitfluiten Dean Huijsen door Nederlands publiek: 'Je moet alle voetballers respecteren'

Uitgerekend tegen Nederland maakte Dean Huijsen donderdag zijn debuut voor Spanje. De in Amsterdam geboren verdediger kreeg bij ieder balcontact een striemend fluitconcert over zich heen. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuenta is niet te spreken op de manier waarop het Nederlandse publiek met Huijsen omging.

Vanwege de geblesseerd uitgevallen Pau Cubarsi, mocht Huijsen voor rust al zijn eerste opwachting maken in het shirt van Spanje. Dat de centrale verdediger juist in én tegen Nederland debuteerde, kwam hij al snel genoeg achter. Bij ieder balcontact in De Kuip kreeg hij een luid fluitconcert te verduren. De Amsterdamse verdediger, die eerder speelde voor verschillende Nederlandse jeugdteams, koos ervoor om zijn interlandcarrière bij Spanje voort te zetten.

Luis de la Fuenta keurt actie van Oranje-supporters af

Huijsen gaf aan dat hij zich meer verbonden voelt met Spanje dan met Nederland, waardoor de keuze voor hem eenvoudig was. Deze beslissing viel niet goed bij het Nederlandse publiek, dat hem in Rotterdam op geen enkele manier spaarde. Bondscoach Luis de la Fuente reageerde op het gedrag van de Oranje-supporters: "Ik vind dat je altijd alle voetballers en mensen moet respecteren," zei hij tegen Ziggo Sport.

Hoewel De la Fuente het gedrag afkeurde, toonde hij begrip voor de Nederlandse frustratie. "Ik begrijp dat het publiek teleurgesteld is, omdat een groot talent heeft gekozen om voor Spanje te spelen. Maar wij zijn heel blij met Dean. Hij heeft een grote toekomst voor zich en kan veel betekenen voor het Spaanse voetbal," voegde hij eraan toe.

Aan Nederlandse zijde maakte Jeremie Frimpong indruk in de eerste ontmoeting tussen beide teams. Toch lijkt de Spaanse bondscoach zich geen zorgen te maken over de rechtsbuiten van Bayer Leverkusen. "Cucurella en Grimaldo zijn meer dan capabel om dit soort spelers af te stoppen," prees De la Fuente zijn linksbacks, waarna hij het vertrouwen in zijn defensie benadrukte. "Onze verdedigers zijn erg sterk en kunnen elke tegenstander aan. Voor niemand zijn we bang," verklaarde de Spaanse bondscoach.

Zondagavond staat de terugwedstrijd van Spanje en Nederland op het programma. Het Estadio de Mestalla in Valencia is het strijdtoneel voor het interessante duel tussen de twee Europese grootmachten. In De Kuip maakte Oranje een sterke indruk, maar zag het de Spanjaarden na een rode kaart in de slotfase toch nog op gelijke hoogte komen.

