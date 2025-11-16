Churandy Martina staat bekend als een van de meest positieve sportfiguren in Nederland. Hij was altijd te zien met een aanstekelijke glimlach en oprechte vrolijkheid tijdens interviews. Hij staat niet voor niets bekend om zijn 'ik ben blij man'-quote. Maar nu heeft de voormalig topatleet zich van zijn andere kant laten zien.

Martina doet namelijk met negentien andere kandidaten mee aan het realitysurvivalprogramma Expeditie Robinson. Bij de show speelt de groepsdynamiek een grote rol. De deelnemers hebben te maken met moeilijke omstandigheden zoals weinig eten, weinig slaap en zware fysieke proeven. Hierdoor ontstaan er ook bondjes.

Voor Martina pakte dit echter niet ideaal uit. Het sprintkanon kreeg het gevoel dat zijn medespelers hem weg wilden hebben. Hij was hier niet blij mee, en sprak ze hard toe. "Jullie willen mij eruit. Iedereen is altijd tegen mij", zo vertelde hij aan andere kandidaten. "Jullie spelen een spel. Dat is goed, maakt niet uit. Maar het is altijd wel een beetje dat Churandy is afgesloten."

Gevoelens

De sprinter was goudeerlijk over zijn gevoelens. "Dan weten jullie ook hoe ik mij voel. En dat voelt niet goed. En ik denk dat als jullie in mijn positie hadden gezeten, dan zouden jullie hetzelfde voelen. Want iedereen gaat op mij."

Martina sloot zijn boodschap krachtig af. "Ik ben ook een persoon, ik ben geen robot. Ik heb ook een hart, een heel groot hart. Dat wilde ik zeggen. Let's go voor de game". Het waren harde, serieuze woorden die Martina dus uitsprak. Dat zijn we normaliter niet gewend van de doorgaans positieve atleet.

Carrière

Martina is een voormalig sprinter die gedurende zijn carrière zesmaal werd uitgezonden naar de Olympische spelen. Hij deed uiteindelijk aan vijf edities mee. In 2004 en 2008 voor de Nederlandse Antillen, en in 2012, 2016 en 2021 voor Nederland. In 2024 kwam hij niet in actie als reserve. Verder won hij driemaal goud op de Europese kampioenschappen (tweemaal in 2012 en één keer in 2016). Martina liep zijn laatste race in juli 2024.