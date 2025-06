Voormalig topatleet Churandy Martina heeft een nieuwe teleurstelling moeten slikken. Nadat de Antilliaan bij de Olympische Spelen in Parijs als reserve niet in actie kwam en zijn carrière definitief beëindigde, liep hij ook met zijn deelname aan een populair tv-programma een gewilde prijs mis.

Martina is een van de sporters die dit seizoen meedoet aan het populaire tv-programma De Verraders (RTL). In het programma moet een groep BN'ers op zoek naar de drie verraders in hun midden. Overdag kunnen de zogenaamde 'getrouwen' de personen die zij ervan verdenken een verrader te zijn, wegstemmen. Maar in de avond vermoorden de verraders juist één van de getrouwen.

Zilverstaven

Wie er aan het eind overblijft en de verraders ontmaskert wint het programma. Lukt niemand dit, dan winnen de verraders. De prijzenpot bestaat uit een berg zilverstaven, die de groep bij elkaar heeft gesprokkeld tijdens de opdrachten die zij gedurende het programma moeten uitvoeren.

Let op: dit artikel bevat informatie over de nieuwste aflevering.

In het vizier

Martina wist het als getrouwe aardig ver te schoppen in het programma en leek de verraders steeds meer op het spoor te komen. Hij vertelde een aantal mede-getrouwen een andere Olympisch atleet ervan te verdenken een verrader te zijn: 3x3 basketballer Dimeo van der Horst. Dat klopte, want Van der Horst werd 'verleid' door verraders Kim Feenstra en Josylvio. Wat inhoudt dat een getrouwe de kans krijgt om zich aan te sluiten bij de verraders. Ook leek Martina verrader Josylvio steeds meer in zijn vizier te krijgen.

Het werd de 3x3 basketballer en de rapper dan ook erg heet onder de voeten met de verdenkingen van de voormalig atleet, waardoor zij besloten hem te 'vermoorden' in de nacht. De volgende ochtend bij het ontbijt werd voor de rest van de overgebleven kandidaten duidelijk dat de atleet de nacht niet had overleefd. "Geen goud voor Martina op de Olympische Spelen en geen zilver voor hem bij De Verraders," concludeerde presentator Tijl Beckand.

Het is niet de eerste keer dat Martina op pijnlijke wijze zilver misloopt. Tijdens de Olympische Spelen in 2008 in Peking had hij oorspronkelijk een zilveren medaille gewonnen in de finale op de 200 meter, maar hij werd gediskwalificeerd omdat hij met zijn voet de witte lijn van zijn baan had geraakt.