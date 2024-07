Koninklijke onderscheiding voor atleet Churandy Martina bij FBK Games

Bij de start van de FBK Games in Hengelo is sprinter Churandy Martina gehuldigd voor zijn verdiensten voor de Nederlandse atletiek. De burgemeester van Hengelo overhandigde de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Dafne Schippers was aanwezig voor een eervol afscheid.

De sprinter kreeg het lintje op de baan terwijl zijn familie uit Curaçao trots toekeek. "Dit is heel bijzonder, ik moet wel nog even kijken wat het is en betekent", zei de onlangs 40 jaar geworden Martina in een eerste reactie.

Een onderscheiding krijg je niet zo maar. Churandy Martina heeft zichzelf dubbel en dwars bewezen in de atletiekwereld. Maar liefst vijf keer deed Martina mee aan de Olympische Spelen. In 2004 en 2008 voor de Nederlandse Antillen en in 2012, 2016 en 2021 voor Nederland. Voor deze zomer in Parijs hoopt Martina ook nog een startbewijs te bemachtigen. Hij zou graag meedoen aan de 4 x 100 meter estafette.

Martina naar Parijs

Zes keer stond de populaire sprinter in een finale. Drie keer wist hij Europees goud te behalen en dertien nationale titels staan tevens in de prijzenkast. Daarnaast is hij ook nog houder van het Nederlands record op de 100 en 200 meter. Of hij deze zomer in Parijs opnieuw een prijs kan pakken, is de vraag. Martina is inmiddels 40 jaar oud, wat ook zijn tol gaat eisen. Zondagavond loopt Martina zijn laatste officiële wedstrijd op Nederlandse bodem.

Dafne Schippers

Ook Dafne Schippers kreeg in Hengelo een afscheid van de eigen fans. De winnares van olympisch zilver in 2016 stopte in september. Ze reed als bijrijder in een cabrio een ererondje over de baan. Ruim 8000 supporters juichten voor haar.

Tweevoudig wereldkampioene Schippers gaf na de ereronde aan dat ze steeds meer beseft wat ze heeft gepresteerd in haar carrière. "Dat besef heb ik nu wel af en toe, misschien wel meer dan tijdens mijn carrière. Ik vind het ook eervol om hier zo te komen binnenrijden. Het voelt toch altijd een beetje als thuiskomen, fantastisch", aldus de 32-jarige Utrechtse.

Femke Bol en Sifan Hassan

Bol loopt in Hengelo de 400 meter en laat op sociale media weten er zin in te hebben. De wereldkampioen laat weten opgewonden te zijn om voor eigen publiek te mogen lopen. Ze krijgt in haar ace concurrentie van onder meer Lisanne de Witte en Myrthe van der Schoot. Het klapstuk van de avond is de 1500 meter met Olympisch kampioene Sifan Hassan.