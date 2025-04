Douchende Jutta Leerdam schreeuwt het uit na klassieke grap verloofde Jake Paul: 'Schat, wat is dit?!'

De scherpte bij Jutta Leerdam is er na een lang en slopend seizoen wel vanaf. Dat blijkt uit een video die haar verloofde Jake Paul plaatste. Nietsvermoedend stond de topschaatsster onder de douche toen de Amerikaan een grapje uithaalde.

De Amerikaanse bokser, influencer en ondernemer heeft heel wat geld bij elkaar gesprokkeld en daar een enorm landhuis van laten bouwen op Puerto Rico. Daar hoort ook een buitendouche bij. Daar maakte Leerdam gebruik van en daar wist haar verloofde wel raad mee. Die haalde een klassieke prank uit waardoor Leerdam het uitschreeuwde.

Klassieke grap Jake Paul bij Jutta Leerdam

Paul is namelijk de bedenker van W, een merk voor persoonlijke verzorging van mannen. Met een hilarische video wist hij de shampoo te promoten. Want terwijl Leerdam stond te douchen, was de Amerikaan het dak opgeklommen om een grap uit te halen. Terwijl Leerdam haar haren waste, spoot Paul van boven shampoo in haar haren.

"Wat is dit? Aaaaah", schreeuwt Leerdam, waarna de Nederlandse haar verloofde ontdekt pal boven haar. "Schat, wat is dit?!", vraagt Leerdam zich af. "Vind je dit leuk?", grapt Paul. "What the f*ck", brult Leerdam. Het acteren hoort er natuurlijk een beetje bij, als je de vriendin van Jake Paul bent. De Amerikaan staat bekend om zulke video's.

Olympisch seizoen voor de boeg

Toch kan Leerdam niet al te lang meer genieten van haar verloofde, hond Thor en het mooie weer op Puerto Rico. Weldra begint de voorbereiding op het nieuwe - beladen - seizoen. De Nederlandse topschaatsers maken zich op voor een olympisch jaar, met de Winterspelen in Milaan. Daar hoopt Leerdam haar grote droom te verwezenlijken: goud winnen.

"Mijn leven draait nu om schaatsen, daar doe ik alles voor. Ik wil op mijn best zijn op de Olympische Winterspelen (in februari 2026 in Milaan, red.). Dat doel heb ik al sinds mijn twaalfde. Ik kan niet stoppen voor een man, voor niemand. Ik moet dit hoofdstuk afmaken, voor mezelf", waren Leerdams woorden in de eerste aflevering van Paul American, de - bekritiseerde - realityserie van de broers Logan en Jake Paul, waarin ze een rol heeft.