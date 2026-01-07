Bij Hal22 in Utrecht, een sportcentrum dat geopend is door Marco van Basten en Frank Rijkaard, is het dak voor een deel ingestort. Dat meldt Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Er vielen geen slachtoffers.

Op het moment dat een groot deel van het complex aan de Zonnebaan instortte, rond 19.00 uur, waren er vermoedelijk zo'n twintig mensen aanwezig. Volgens de woordvoerder hoorden sporters binnen het gebouw kraken, waarop ze iemand van het personeel erbij riepen. Daarna stortte het complex al snel in. Het lijkt erop dat iedereen op tijd naar buiten kon komen, aldus de zegsman. Dat bevestigde de brandweer.

Het gaat om een deel van het dak van het gebouw, waardoor de wanden mee naar binnen zijn getrokken. "Het hele gebouw wordt als instabiel beschouwd op dit moment." Om die reden betreden hulpverleners het gebouw niet.

'Er ontstond paniek'

Een bezoeker vertelt tegenover het Algemeen Dagblad over het incident: "Eerst dachten we dat het wel meeviel, maar ik moest wel meteen denken aan sneeuw, waardoor daken wel eens instorten. We hebben nog even doorgespeeld. Daarna kraakte het nog harder en ontstond er wel paniek: zou het dak het wel houden. We zagen dat een deel van het dak naar beneden kwam en ook de muren helden scheef. Toen zijn we naar buiten gerend, daar stond ook al personeel. Van de padel weet ik dat iedereen buiten was, ik weet niet of iedereen van de fitness of de bowling wel buiten was ."

Een voorbijganger maakte beelden van het ingestorte dak van de sporthal:

Hal22 van Marco van Basten en Frank Rijkaard

Het centrum is een indoorlocatie en beschikt onder meer over padel-, bowling- en squashbanen en er kan pool en snooker worden gespeeld. In 2023 openden Van Basten, Rijkaard en acteur Barry Atsma het sportcentrum. Zelf omschrijven ze het als volgt: "Een hal voor sportievelingen, spelgenieters en pleziermakers. De plek waar fanatiek bezig zijn en fun beleven perfect samengaan."

Atsma was snel ter plaatse, maar weigerde commentaar te geven aan ANP.