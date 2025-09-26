Veel Nederlanders zijn verknocht aan padel en dat geldt zeker voor voormalig topsporters. Dafne Schippers, Arjen Robben, Rafael van der Vaart, ze zijn allemaal gek van het spelletje en ook een iets andere generatie is er helemaal weg van. Voetballegende Marco van Basten en Frank Rijkaard bijvoorbeeld. Een bekend die vaak met hen speelt, verwacht dat een van hen nog écht grote stappen kan maken.

Dat vertelt de beroemde acteur Barry Atsma in Sportnieuws.nl Padelpraat. Hij vormt samen met onder meer Rijkaard en Van Basten de Utrechtse Horeca Groep, waarmee ze een aantal restaurants en ook een sporthal mét padelbanen hebben. En dat is niet zo gek, want een aantal van hen padelt bijzonder graag.

Alleen Van Basten is geen enorme fan. Hij was vooral gek van squash, maar Atsma en co proberen de voetbalgrootheid over te halen. En met succes. "Hij is waanzinnig goed. Alles wat Marco doet kan hij goed", vindt Atsma. "We padellen sinds kort met hem." Maar of dat een doorslaand succes is?

Marco van Basten kan nog beter

"Off the record: hij is nog niet heel goed", fluistert Atsma verder. "Je voelt aan alles dat hij supergoed gaat worden. Want hij is superslim." Dat kan John van Lottum, die het programma samen met Fatima Moreira de Melo presenteert, beamen. "Ik heb ooit met hem getennist. Het is mijn grote voetbalheld aller tijden. Hij kon heel goed de bal raken, heel zuiver, heel clean." Toch denken ze dat padel San Marco beter ligt. "Hij wordt heel snel beter", verwacht Atsma.

Rijkaard of Van Basten

Maar met wie padelt Atsma liever, met Rijkaard of met Van Basten? "Frank speelt twee keer in de week. Hij heeft was last van zijn knieën en rug. Hij heeft twee kunstknieën. Je zou het niet zeggen, maar hij is heel safe en steady en goed. Marco heeft veel meer gevoel en is in potentie beter, maar nu is zou ik zeggen: Frank is beter. Maar Marco is een half jaar aan het padellen..."

Atsma is geregeld een duo met of Rijkaard, of Van Basten. Maar de twee AC Milan-legendes spelen nooit samen. "Maar ik kan zonder problemen zeggen: wie is in potentie het fijnst om mee te spelen? Frank", zo beantwoordt de acteur het zonder twijfel. "Want Marco is ook wel een beetje dat je denkt hou je kop man. Gaat hij mij beschuldigen terwijl hij zelf de fout maakt."

Sportnieuws.nl Padelpraat met Barry Atsma

In de videoserie Padelpraat van Sportnieuws.nl schuiven bekende Nederlanders aan om te praten over hun liefde voor de padelsport. In de meest recente aflevering is Barry Atsma te gast. De topacteur vertelt over zijn fascinatie voor de sport, padellen met voetballegendes Frank Rijkaard en Marco van Basten en beantwoordt pikante stellingen. Check de volledige aflevering hier.