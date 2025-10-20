De familie van ex-international Stuart Pearce van Engeland gaat door een dramatische periode. Vorige week overleed de jongste zoon van de voormalig topvoetballer op 21-jarige leeftijd bij een tragisch ongeval met een tractor.

Harley Pearce, de zoon van voormalig Engels international Stuart Pearce, is overleden na een tragisch tractorongeluk. Dat meldt de politie in Groot-Brittannië, dat ook meteen een officieel statement van de familie deelt. De jonge Pearce reed volgens Engelse media in een tractor, toen die een lekke band kreeg en in botsing kwam. Hij bezweek aan zijn verwondingen.

'Onze familie is compleet in shock'

De politie heeft laten weten dat Stuart Pearce, de 63-jarige oud-voetballer en oud-trainer, op de hoogte is gebracht van het verschrikkelijke nieuws en gespecialiseerde ondersteuning krijgt. Harley was de jongste van de twee zonen die de oud-voetballer had met zijn ex-vrouw. "Onze familie is compleet in shock en heartbroken vanwege het verlies van onze geliefde zoon en betrokken broer Harley. Een ziel die een onvergetelijke indruk achterliet bij iedereen die hem kende", staat in het statement te lezen.

'Deze schokkende tragedie laat een enorm gat achter'

De familie vraagt om privacy en respect in deze tijd van rouw. "Hij was een gouden jongen met een besmettelijke glimlach. Deze schokkende tragedie laat een enorm gat achter in de harten van iedereen die het geluk had hem te kennen. Een stille kracht en een diepe aardigheid, we zijn zo trots op de jonge man die hij was. Hij had een bewonderenswaardige werkethiek en was een ondernemend persoon in de boerenwereld. Hij zal altijd onze schitterende ster blijven. Rust in vrede, onze mooie zoon en broer, je zal nooit worden vergeten."

Rijke carrière vader Stuart Pearce

De 63-jarige Stuart Pearce was een ijzersterke verdediger voor Engeland in de jaren tachtig en negentig. Hij speelde 78 keer voor The Three Lions en scoorde daarin vijf keer. Als speler was hij actief voor Nottingham Forest, Newcastle United, West Ham United en Manchester City. Na zijn actieve voetbalcarrière werd hij trainer van onder meer Nottinham Forest, West Ham, City en de Engelse nationale ploeg (op interim-basis).