Mohamed Ihattaren was lang een van de grootste talenten van Nederland. Maar de voetballer van Fortuna Sittard kreeg in 2019 een zware klap te verwerken door het overlijden van zijn vader. Hij raakte in een neerwaartse spiraal en heeft het er nog steeds moeilijk mee. "Mijn excuses, voor de fouten die ik heb gemaakt."

Mo groeide op in een groot, liefdevol gezin met vijf broers en een zus. "Als iemand problemen of vragen had, dan ging 'ie naar mijn vader", schetst broer Yassir zijn rol. "Hij was het allerbelangrijkste in ons gezin. Mijn vader werd ziek in 2013. Mo was op dat moment nog heel erg jong."

Achtergehouden

De middenvelder was namelijk pas elf jaar oud. Zijn gezinsleden besloten het nog niet tegen Mo te vertellen. "Wij gingen ervan uit dat dat op dat moment te veel voor hem zou worden. Onze vader vond dat op dat moment ook het beste", aldus Yassir in de documentaire De Beproeving, over het leven van Ihattaren.

De oud-PSV'er kan zich het moment dat hij uiteindelijk hoorde dat zijn vader ziek was nog goed herinneren. "Het is een tijdje voor me achtergehouden. Zodat ik kon blijven presteren met het voetballen en me niet met andere dingen bezig zou houden. Met goede bedoelingen natuurlijk."

"De eerste keer dat ik het hoorde was na een training. Van mijn broer Youssef. Hij zei: 'Papa is een beetje ziek'. Toen ging ik nadenken en navraag doen bij mijn moeder. Zij kon het ook niet langer voor zich houden." Ze bevestigde dat zijn vader ernstig ziek was. "Ik dacht: hij gaat sowieso dood", vertelt Ihattaren met tranen in zijn ogen over zijn eerste reactie na dat heftige nieuws. "Uiteindelijk heeft hij het nog wel lang volgehouden."

Sterfbed

Ihattaren werd gebeld door een van zijn broers toen zijn vader in 2019 op sterven lag. "Vlak voor de wedstrijd van PSV met VVV Venlo. Hij was aan het bidden, aan de telefoon. Toen wist ik wel hoe laat het was." De voetballer heeft niet meer op gewenste manier afscheid van hem kunnen nemen. "Maar ik weet wel dat we het altijd goed hebben gehad."

Trots

In de documentaire brengt de 23-jarige ook een bezoek aan het graf van zijn vader in Marokko. "Wat zeg je tegen hem nu je hier bent?", wordt aan Ihattaren gevraagd. Daarop reageert hij geëmotioneerd. "Mijn excuses, voor de fouten die ik op jonge leeftijd heb gemaakt. Daar zou hij denk ik niet achter staan." Hij veegt de tranen uit zijn ogen. "En dat ik hem sowieso nog trotser ga maken dan hij toen was. Uiteindelijk ga ik op het punt komen waar ik wil komen. En dat ik voor mijn moeder zal blijven zorgen."

Voetbalcarrière

Ihattaren probeert zijn voetbalcarrière inmiddels in Nederland weer op de rit te krijgen. Na een veelbelovende doorbraak bij PSV kwam hij in 2021 terecht bij Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria. Daar kwam hij weinig aan spelen toe, waarna Ajax het aandurfde om hem te huren. Ook dat werd geen succes. Steeds verder dreef Ihattaren weg van het profvoetbal. Zeker nadat avonturen bij Samsunspor en Slavia Praag mislukten.

Nadat er een tijd niets van hem werd vernomen, dook hij ineens op bij RKC Waalwijk. Afgelopen zomer maakte de Marokkaans-Nederlandse middenvelder de overstap naar Fortuna Sittard, waar hij onder Danny Buijs voetbalt.

