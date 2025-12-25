Het was tijdens kerstavond precies twee jaar geleden dat Ajacied Kenneth Taylor en influencer Jade Anna wereldkundig maakten dat zij een relatie hebben. Jade Anna deelde nu weer beelden van haar kerstavond, maar dat liep minder goed af.

Hoewel Jade Anna veel uit haar leven deelt op sociale media, komt Taylor niet vaak in het stuk voor. De middenvelder van Ajax kiest ervoor om uit haar spotlights te blijven. Maar woensdagavond was het weer even zover: Taylor kwam veelvuldig voorbij in de Instagram Stories van zijn vriendin.

Op de ochtend van Eerste Kerstdag was Jade Anna alweer op tijd uit de veren, terwijl zij tot laat opbleef tijdens kerstavond. 'Gisteravond tot 02.30 uur cadeaus uitgepakt en het was zo gezellig', schrijft ze op sociale media. 'Nu Eerste Kerstdag, we pakken gewoon door.'

'Ik voel me zó slecht'

'Hoop alleen wel dat jullie niet hebben overgegeven vannacht en je gewoon goed voelen', deelt een zieke Jade Anna. Op Snapchat geeft ze nog een update over haar gesteldheid: 'Ik voel me zó slecht. Ik heb vannacht ook overgegeven, omdat ik zo misselijk was. Ik weet niet waar het vandaan komt, mega raar. Hoe kan dit? Ik ben nooit ziek, hoef nooit over te geven.'

Desondanks trok Jade Anna gewoon weer een nieuw kerstkostuum aan, ditmaal om kerst te vieren met de familie van haar vriend. Voor Taylor is Kerstmis een moment van rust na een bewogen eerste seizoenshelft met Ajax. Het 23-jarige kind van de club zag trainer John Heitinga ontslagen worden en Fred Grim de boel overnemen. Ajax staat derde in de Eredivisie, op zeer ruime afstand van koploper PSV. Nummer twee Feyenoord is vijf punten weg.

Nieuwe periode voor Taylor en Jade Anna

Mogelijk vertrekken Taylor (en zijn vriendin) op korte termijn uit Nederland. Er is interesse vanuit Portugal en Turkije voor de vijfvoudig international van Oranje. FC Porto - waar de vorige Ajax-trainer Francesco Farioli werkzaam is - en Fenerbahçe worden in verband gebracht met Taylor.