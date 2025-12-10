Kenneth Taylor is al zo'n twee jaar lang gelukkig met de bekende influencer Jade Anna van Vliet, maar samen treden ze eigenlijk nooit in de publiciteit. Tot nu, want speciaal voor zijn geliefde staat de speler van Ajax samen met haar 'in the picture'.

Voor haar meer dan een miljoen volgers deelt Van Vliet veelvuldig hoogtepunten uit haar dagelijks leven, maar Taylor komt daar zelden in voor. Vorig jaar gaf Van Vliet toe dat Taylor er 'zelf voor kiest om niet in beeld te komen' als ze video's maakt, maar daar kwam deze week voor even verandering in.

Dat doet de speler van Ajax voor het bedrijf van Van Vliet, dat onder meer 'vitaminegummies' en bepaalde beautyproducten verkoopt. Vanwege een nieuwe campagne doken Van Vliet en Taylor daarom samen een 'photobooth' in. Het bedrijf wilde immers de 'magie' van de feestdagen vastleggen. "Echte momenten, pure liefde, herinneringen die je bewaart, lang nadat de feestdagen voorbij zijn."

Domper met Ajax

Taylor heeft sportief gezien echter een stuk minder te lachen. Hij komt deze woensdagavond opnieuw niet in actie. Taylor is er vanwege een blessure niet bij. Ajax speelt dan het Champions League-duel op bezoek bij Qarabaq, in Azerbeidzjan. De Amsterdammers zijn het lelijke eendje van dit seizoen in het miljardenbal. De club heeft als enige ploeg nog geen enkel punt. Alleen in theorie is een plek bij de eerste 24 nog mogelijk. Qarabaq heeft het inmiddels al zeven.

Nog meer blessures

En hij is niet de enige. Ook Wout Weghorst en Josip Sutalo ontbreken vanwege fysieke malheur. Daarnaast is Steven Berghuis ook al lange tijd geblesseerd.

Verhuizen Taylor en Van Vliet?

Het zou best eens een van de laatste wedstrijden van de middenvelder in het Ajax-shirt kunnen zijn. Deze zomer was een transfer al redelijk dichtbij, maar bleef hij in Amsterdam. Volgens ESPN is een vertrek in de winter heel waarschijnlijk. Dat komt mede door het matige seizoen van de sterkhouder en het feit dat zijn contract in de zomer van 2027 afloopt. Taylor lijkt niet te willen verlengen.

