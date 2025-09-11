René van der Gijp is immens populair door zijn aanstekelijke lach. De oud-voetballer zorgt voor een vleugje humor bij de talkshow Vandaag Inside. Toch zijn er ook momenten waarop Van der Gijp even in gedachten is verzonken.

Van der Gijp krijgt in de podcast KieftJansenEgmondGijp de vraag wat een verbeterpunt van hem is. "Daar kan je wel een paar podcasts mee vullen", is zijn hilarische antwoord. "Alleen al hoe snel ik afhaak wanneer iemand tegen me praat. Dat kan wel eens na drie seconden zijn", onthult hij.

'Mensen denken dat ik een en al oor ben'

"Er zijn wel eens mensen die vragen: ‘Waarom zei Johan Derksen nou dit?’ Dat heb ik helemaal niet meegekregen joh, dan zit ik met mijn gedachten heel ergens anders", geeft de oud-voetballer toe. Hij zit dan te malen wanneer hij een keer kan gaan eten met Dick Advocaat of Michel van Egmond, die de podcast presenteert.

"En opeens hoor ik dan Wilfred (Genee, presentator, red.) iets aan mij vragen. Meestal zeg ik dan 'wat?'. Mensen denken dat ik een en al oor ben aan die tafel", aldus Van der Gijp. "Integendeel", zeggen Van Egmond en zaakwaarnemer Rob Jansen in koor. "Er ontgaat me echt zo veel Mich", erkent hij. "Ik vind dat niet eens een zwak punt", oordeelt de schrijver. Jansen noemt Vandaag Inside tot slot "de mooiste talkshow omdat ze niet naar elkaar luisteren".

Achter de schermen

Dat blijkt ook wel uit eerdere onthulling van Van der Gijp. Johan Derksen en Wilfred Genee trekken zich terug in hun kleedkamers. "Maar ik vind het gezelliger om bij de redactie te zitten", zei Van der Gijp. "Dus eigenlijk zien we elkaar echt puur en alleen nog maar aan die tafel."

Na afloop gaat iedereen er ook meteen weer vandoor. "Tegen de tijd dat de aftiteling in beeld komt is Derksen al bijna in Grollo."