Er komen steeds meer privézaken op tafel in de familie Beckham. Voetballegende David Beckham en zijn vrouw Victoria (voormalig Spice Girl) krijgen een veeg uit de pan van zoon Brooklyn.

De 26-jarige Brooklyn voelde zich genoodzaakt om zich op sociale media te uiten. Daarin haalt hij vernietigend uit naar zijn ouders. 'Ik heb jarenlang gezwegen en er alles aan gedaan om deze zaken privé te houden. Helaas zijn mijn ouders en hun team doorgegaan met lekken naar de pers, waardoor ik geen andere keuze heb dan voor mezelf te spreken en de waarheid te vertellen over slechts enkele van de leugens die zijn verschenen.'

Volgens de oudste zoon hebben David en Victoria Beckham jarenlang de verhalen over de familie in de pers gecontroleerd. De foto's van het gezin die in de media verschijnen zouden een schijnvertoning zijn van hoe het er echt aan toe gaat het binnen het seizoen. Brooklyn heeft nog twee broertjes (Romeo en Cruz) en een zusje (Harper).

'Nog nooit zo ongemakkelijk of vernederd gevoeld'

' Het merk ‘Beckham’ komt op de eerste plaats', schrijft Brooklyn. Daarin benoemt hij dat het binnen de familie vooral gaat om likes en gezien worden. Ook zouden zijn ouders hebben geprobeerd de relatie met Nicola Peltz al kapot proberen te maken vóór de trouwdatum. ' Weken voor onze grote dag hebben mijn ouders me herhaaldelijk onder druk gezet en geprobeerd me om te kopen om de rechten op mijn naam af te staan.'

Eenmaal op de bruiloft ging het ook mis. 'Mijn moeder kaapte mijn eerste dans met mijn vrouw, die weken van tevoren was gepland op een romantisch liefdeslied', zegt Brooklyn. 'Ze danste heel ongepast tegen me aan, voor het oog van al onze 500 gasten. Ik heb me nog nooit in mijn hele leven zo ongemakkelijk of vernederd gevoeld.'

'Klap in mijn gezicht'

Vervolgens wilde David geen contact meer met zijn oudste zoon, behalve als er grote evenementen met veel camera's waren. Maar Brooklyn mocht alleen op komen dagen als zijn vrouw er niet bij zou zijn. 'Dat was een klap in mijn gezicht.' Verder wil Brooklyn nog duidelijk maken dat de verhalen die zijn ouders over Nicola de wereld inslingeren, niet waar zijn.