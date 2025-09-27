Lothar Matthäus (64) duikt de laatste tijd steeds vaker op met - wat lijkt - zijn vriendin. De Duitse wereldkampioen was samen met Theresa Sommer bij de uitreiking van de Ballon d'Or. Daar droegen de twee nette kleding. Die werd op vrijdag ingeruild voor het een traditioneel Zuid-Duits feest.

Matthäus loodste Duitsland als aanvoerder naar de wereldtitel op het WK van 1990 in Italië. De laatste tijd gaat het echter minder over zijn sportieve prestaties. Dat komt omdat Matthäus nogal wat vrouwen verslijt. Hij is vijf keer getrouwd geweest en heeft vier kinderen.

Zijn liefdesleven kreeg vaak media-aandacht, mede door relaties met modellen en tv-persoonlijkheden. Onder wie het Zwitserse model Lolita Morena en het Oekraïense model Kristina Liliana Chudinova. In 2021 scheidde hij van Anastasia Klimko, met wie Matthäus nog op goede voet leeft.

Samen met nieuwe vlam op Oktoberfest

De Duitser lijkt inmiddels weer helemaal gelukkig in de liefde. Maandag verscheen hij in Parijs met het 26-jarige model Theresa Sommer. Ze studeerde in Londen en Durham in het Verenigd Koninkrijk, maar woont inmiddels weer in München. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat ze daar Matthäus heeft ontmoet, gezien zijn achtergrond. Hij speelde in twee periodes meer dan 400 wedstrijden voor Bayern München.

Die Wiesn-Promis vom Freitag: Lothar Matthäus mit neuer Partnerin auf dem Oktoberfest, Verena Kerth mit Magnumflaschen-Unfall und Arnold Schwarzenegger zeigt Sohn Christopher seinen Lieblingsplatz. https://t.co/bdiWcNk9rB — Süddeutsche Zeitung (@SZ) September 27, 2025

In die betreffende stad is ook jaarlijks het Oktoberfest, dat naar verluidt door meer dan 5 miljoen mensen wordt bezocht. Vrijdagavond was Matthäus daar met zijn geliefde. De ex-topvoetballer droeg traditiegetrouw een lederhose, waar Sommer gehuld was in een modieuze dirndl. Tegenover Duitse media wilde Matthäus niets kwijt over zijn relatiestatus.

Bekende gezichten spotten in München

Maar Matthäus en Sommer waren niet de enige bekenden op vrijdagavond in de Marstall in München. Ook Michael Ballack (49) was er met zijn veel jongere vriendin en model Sophia Schneiderhan (25). En wat te denken van de beroemde acteur Arnold Schwarzenegger, die er met zijn zoon was. Schwarzenegger ging nog op de foto met voormalig topvoetballer Ian Rush.

Zoals elk jaar stond de wereldster erop om te dirigeren. Ter ere van Schwarzenegger werd ook het toepasselijke lied gespeeld: Steirermen san very good.