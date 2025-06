Duitse topkeeper Manuel Neuer (39) gaat opnieuw trouwen met veel jongere vrouw: 'Wat een speciale trip'

De Duitse keeper Manuel Neuer (39) stapte in 2023 in het huwelijksbootje met zijn huidige vrouw Anika (24), maar alles wijst erop dat er nieuwe trouwplannen zijn. Neuers liefje werd onlangs namelijk gespot op een vrijgezellenfeest, hoewel ze dus officieel niet meer vrijgezel is.

Terwijl Neuer druk is met Bayern München ter voorbereiding op de FIFA World Cup, waar het Auckland City, Boca Juniors en Benfica treft, was zijn vrouw in Saint-Tropez voor haar vrijgezellenfeest. Dat bleek uit beelden die vriendinnen van haar op Instagram deelden. Jana Wellenhorf, de vrouw van Lecce-doelman Christian Früchtl, deelde een vlog van het hele gebeuren, waar zelfs Neuer in voorbij kwam.

'Wat een speciale trip voor de aanstaande bruid', stond er bij een gezamenlijke post. Sophia Schneiderhan, de geliefde van oud-voetballer Michael Ballack, reageerde: 'Zo'n speciale tijd.' 'Bedankt voor de leukste vrijgezellenreis', plaatste de (opnieuw) aanstaande bruid eronder.

Afscheid als handbalster

De doelman van Bayern München heeft een drukke agenda, dus de trouwerij wordt waarschijnlijk lastig te plannen. Anika daarentegen heeft juist wat meer vrije tijd na een moeilijk besluit dat ze onlangs nam. Ze besloot haar handbalcarrière op pauze te zetten. "Het was een moeilijke beslissing voor me. Ik vind het team echt leuk en ik vind het erg leuk om met de meiden te spelen", sprak Neuer, die actief was op het tweede niveau van Duitsland.

Een reportage van Neuers vrijgezellenfeest:

Ze heeft nu wel meer tijd om bij haar zoon Luca te zijn, die ze samen met de keeper kreeg in maart 2023. Een halfjaar later trouwde het koppel snel voor zo'n twintig man in het gemeentehuis van Tegernsee. De volgende keer gaan ze het ongetwijfeld grootser aanpakken.

Tweede keer voor Neuer

Voor Manuel Neuer wordt het de tweede keer dat hij bij het altaar staat. Bij de vorige keer in 2017 met zijn toenmalige vriendin Nina Weiss had hij krukken nodig vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. Het stel ging in december 2020 uit elkaar. Iets daarvoor ontdekte Weiss de affaire met Neuer, die Anika leerde kennen op de luchthaven, toen ze samen op de foto gingen.