Het veelbesproken feestje van de achttien jaar oud geworden Lamine Yamal heeft al de eerste rel opgeleverd. In Spanje wordt schande gesproken van de ster van FC Barcelona, die voor zijn exclusieve feest mensen met dwerggroei heeft ingehuurd.

Barcelona-aanvaller Lamine Yamal is verwikkeld in een bizarre rel. Op zijn 18e verjaardagsfeestje, afgelopen weekend, zouden mensen met dwerggroei ingehuurd zijn als entertainment. De Spaanse Vereniging van Mensen met Achondroplasie en andere Skeletdysplasieën heeft de Spaanse international publiekelijk veroordeeld.

Bij wet verboden

De organisatie stelt dat de waardigheid van mensen met een beperking is geschonden en onderneemt juridische stappen. Voorzitter Carolina Puente betreurt het dat fysieke verschillen nog steeds als attractie worden gebruikt en benadrukt dat dergelijke praktijken bij wet verboden zijn. Ze waarschuwt ook voor de normalisering van dit soort gedrag, vooral onder jongeren, wanneer het wordt vertoond door publieke figuren.

Topvoetballer Lamine Yamal wordt 18 en houdt geheim feest: 'F1-wereldkampioen komt, telefoons verboden' Lamine Yamal, het toptalent van Barcelona, wordt zondag 17 juli 2025 achttien jaar en organiseert een geheim verjaardagsfeest. De locatie wordt pas kort van tevoren aan de gasten bekendgemaakt. Om zijn privacy te waarborgen, neemt Yamal extra maatregelen.

'Volstrekt onacceptabel'

"Het is volstrekt onacceptabel dat in de 21e eeuw nog steeds mensen met dwerggroei worden gebruikt als vermaak op privéfeestjes. Het is des te zorgwekkender dat dit gebeurt rond een publiek figuur als Lamine Yamal. Onze waardigheid en rechten zijn geen entertainment, onder geen enkele omstandigheid", aldus de voorzitter in een verklaring.

Jarige Lamine Yamal (18) houdt sterren als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi ver achter zich Lamine Yamal heeft vandaag achttien kaarsjes uitgeblazen. De jonge Barcelona-ster beschikt op piepjonge leeftijd al over een indrukwekkend palmares en statistieken waar de meeste voetballers alleen maar van kunnen dromen. Waar staat het Spaanse wonderkind in vergelijking tot de grootsten sterren van deze eeuw?

Grote namen

Lamine Yamal werd zondag 18 jaar, maar de festiviteiten begonnen al zaterdag na een familielunch. De jonge Barcelona-ster organiseerde een enorm feest op een landgoed in Olivella, net buiten Catalonië, met zo'n 250 gasten, waaronder enkele onverwachte gezichten.

Verschillende teamgenoten waren aanwezig, waaronder Gavi, Cubarsí, Raphinha en Lewandowski. Opvallend was ook de aanwezigheid van oud-teamgenoot João Félix, die in het seizoen 2023/24 door Atlético Madrid aan Barça werd uitgeleend. Volgens Mundo Deportivo was de Portugese international aanwezig op het privéfeest. En dat terwijl zijn huidige club Chelsea zondagavond in Amerika speelt in de finale van het WK voor clubs.

Grote afwezige: goede vriend

Mundo Deportivo meldde ook andere verrassende gasten, zoals Gerard Piqué, die het niet laat maakte en kort na middernacht vertrok. Ook Formule 1-coureur Charles Leclerc was aanwezig. Zijn volgende race is pas op 27 juli in België. Opvallend afwezig was Nico Williams, de beste vriend van Yamal bij de Spaanse nationale ploeg. Williams verlengde onlangs zijn contract bij Athletic Bilbao en wees een nieuwe overstap naar Barcelona dit seizoen af.

Grote artiesten

Op Yamals verjaardag was er ook een keur aan artiesten: Rocafonda Bad Gyal, Lola Indigo, JC Reyes, Duki, Emilia Mermes, Luck RA, Quevedo, Nicky Nicole, Chimbala en zijn vriend Morad. Ook influencers The Grefg, IlloJuan, de Buyer-broers en Ibai Llanos, Piqué's partner bij KingsLeague, waren van de partij.