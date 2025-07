In de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast legt camerajournalist Leah Smith haar collega Aron Kattenpoel Oude Heerink een stelling voor: 'Daniëlle van de Donk verdient een mooier afscheid dan dit EK'. De Oranje Leeuwinnen-watcher reageert vol overtuiging. "Je gunt haar in ieder geval geen afscheid met een pijnlijke uitschakeling in de groepsfase."