Lamine Yamal heeft vandaag achttien kaarsjes uitgeblazen. De jonge Barcelona-ster beschikt op piepjonge leeftijd al over een indrukwekkend palmares en statistieken waar de meeste voetballers alleen maar van kunnen dromen. Waar staat het Spaanse wonderkind in vergelijking tot de grootsten sterren van deze eeuw?

Zijn doorbraak begon ruim twee jaar geleden toen hij debuteerde onder trainer Xavi. Sindsdien is Yamal uitgegroeid tot een onmisbare kracht bij FC Barcelona en het Spaanse nationale team. Met inmiddels 127 officiële wedstrijden op het hoogste niveau, 31 doelpunten en 36 assists heeft hij statistieken neergezet die ongekend zijn voor een speler van zijn leeftijd.

Bovendien heeft Yamal al een indrukwekkende lijst aan prijzen verzameld, waaronder twee landstitels met Barcelona, de Copa del Rey, de Spaanse Supercup én het Europees kampioenschap met Spanje in 2024. Dit alles terwijl hij nog maar net volwassen is geworden en zijn leeftijdsgenoten met hele andere dingen bezig zijn.

Topvoetballer Lamine Yamal wordt 18 en houdt geheim feest: 'F1-wereldkampioen komt, telefoons verboden' Lamine Yamal, het toptalent van Barcelona, wordt zondag 17 juli 2025 achttien jaar en organiseert een geheim verjaardagsfeest. De locatie wordt pas kort van tevoren aan de gasten bekendgemaakt. Om zijn privacy te waarborgen, neemt Yamal extra maatregelen.

Ongekende statistieken

De cijfers van Yamal liegen er niet om. Met 127 wedstrijden op het hoogste niveau, 31 doelpunten en 36 assists heeft hij al meer bereikt dan veel grote sterren op dezelfde leeftijd. Ter vergelijking: Lionel Messi had op zijn achttiende slechts negen officiële wedstrijden voor Barcelona gespeeld en één keer gescoord. Cristiano Ronaldo moest het toen nog stellen met invalbeurten bij Sporting Lissabon.

Ook Neymar, die vaak wordt gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie, komt niet in de buurt van de indrukwekkende statistieken van Yamal. Hij had voor zijn achttiende verjaardag 53 wedstrijden en 19 doelpunten bij Santos achter zijn naam, terwijl Yamal al die cijfers in de Spaanse topcompetitie La Liga neerzette.

Vader Lamine Yamal zwaar in de problemen: topvoetballer (17) moet vrezen voor groot drama Munir Nasraoui, de vader van topvoetballer Lamine Yamal, werd ongeveer een jaar geleden neergestoken. Het incident vond plaats in Mataró, vlakbij Barcelona, waar het gezin woont. De vader van de Spaanse international werd destijds naar het ziekenhuis gebracht. Hij leek in de zaak alleen het slachtoffer, maar het incident heeft een bizarre wending gekregen.

Groot verjaardagsfeest met strenge regels

Terwijl Yamal op het veld al indruk maakt, pakt hij het buiten het stadion ook groots aan. Voor zijn achttiende verjaardag organiseerde hij een exclusief feest, dat aanvankelijk in de media werd gespeculeerd op Ibiza, maar uiteindelijk in Barcelona plaatsvond. Het feest stond in het teken van privacy: alle gasten kregen een strikt verbod op het gebruik van mobiele telefoons en camera’s, die bij binnenkomst werden ingenomen. Yamal wil voorkomen dat er foto’s of video’s uitlekken die hem in verlegenheid kunnen brengen.

Spaanse media melden dat dit strenge beleid een directe reactie is op eerdere incidenten rondom Yamal, waaronder een rel met influencer Fatima Vasquez. Om ongenode gasten buiten te houden, werd de locatie pas op het laatste moment vrijgegeven en hield de beveiliging streng toezicht. Yamal heeft bovendien laten weten dat iedereen die moeite heeft met de regels beter niet kon komen. Het feest werd een exclusief evenement met onder andere Formule 1-coureur Lewis Hamilton en optredens van grote artiesten als Bad Gyal, Bizarrap, Ozuna en Duki.

Topvoetballer Lamine Yamal pakt flink uit met losbandig verjaardagsfeest op Ibiza: strenge regels voor alle gasten Voetbalwonderkind Lamin Yamal is vanaf zondag officieel kind af. Dan viert de superster van FC Barcelona zijn achttiende verjaardag. En Yamal pakt groots uit met een extravagant feest op Ibiza. Alle genodigden hebben een duidelijke boodschap gekregen over wat er absoluut verboden is.

Een glansrijke toekomst voor de jonge ster

Yamal heeft al veel indruk gemaakt op zijn leeftijd en beschikt over het talent, de mentaliteit en de stabiliteit bij Barcelona om een glansrijke carrière tegemoet te gaan. Toch blijft het spannend hoe zijn loopbaan zich verder ontwikkelt. De voetbalwereld wacht gespannen af: wordt Yamal de beste voetballer aller tijden?

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.