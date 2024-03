Eerste van drie VI-mannen doet veelbesproken gedragscursus: 'Van Johan ook gelijk gedaan'

Wilfred Genee heeft de verplichte gedragscursus van Talpa inmiddels afgerond. Dat maakt de presentator trots bekend. De cursus kwam in het nieuws omdat Johan Derksen hem niet wilde doen, waardoor hij een schorsing riskeert.

In Vandaag Inside toonde de presentator trots zijn diploma van de gedragscursus die door Talpa werd verplicht. "Ik heb hem zelf nu gehaald, ik heb 'm binnen. Het leuke eraan is: je kan er twee printen. Dus ik heb die van Johan ook gelijk gedaan", grapt de presentator. Derksen gaf in een eerdere uitzending duidelijk aan dat hij de cursus in ieder geval niet zal gaan doen.

Johan Derksen gaat gedragscursus niet doen: 'Wil niet lastig gevallen worden door die lullige examentjes' Johan Derksen is niet van plan om mee te doen aan een cursus over grensoverschreidend gedrag. Dat benadrukte de 75-jarige tv-persoonlijkheid woensdag. Derksen zou die cursus moeten doen voor 12 april, anders loopt hij het risico om op non-actief te worden gesteld.

Grap van John de Mol

Genee krijgt gelijk de vraag of hij de redactie niet de cursus heeft laten doen onder zijn naam. "Ik heb het zelf gedaan, ik vond het weleens leuk om te kijken", vertelt de presentator over de cursus. John de Mol grapte ook nog even over de cursus die Talpa verplicht heeft gesteld. De zenderbaas zou als grapje zijn diploma naar Derksen hebben gemaild.

Gedragscursus

De gedragscursus is de hele week al onderwerp van gesprek in het populaire programma. De drie heren hadden de verplichte cursus nog niet gedaan, waardoor een schorsing dreigt van twee maanden als ze het niet doen. De cursus werd ingesteld naar aanleiding van de onthullende aflevering van BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland. Derksen was dus al duidelijk dat hij de cursus niet wilde doen.