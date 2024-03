'Ik doe al veertig jaar aan ongewenst gedrag': René van der Gijp lacht cursus uit

Ranomi Kromowidjojo trouwde in 2022 met collega-zwemmer Ferry Weertman (31). Na een jaar vol ups volgde in 2023 een jaar 'met meer structuur', zoals Kromowidjojo (33) zelf zegt. Is het al tijd om aan kinderen te beginnen? Is er überhaupt een wens samen? In gesprek met Helden Magazine gaat ze op die vragen in.