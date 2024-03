Problemen voor 'geïrriteerde' Johan Derksen na weigeren gedragscursus: 'Denk dat ze hem eruit gooien'

Johan Derksen moet zich volgens presentator Wilfred Genee ernstig zorgen maken over zijn baan. De mannen van Vandaag Inside moeten namelijk voor 12 april een cursus 'integer gedrag' volgen en Derksen weigert mee te werken. Genee denkt dat dit een probleem gaat worden voor zijn 75-jarige collega.

"Als Johan het niet doet, dan heeft hij een serieus probleem", zegt Genee in In de Wandelgangen tegen advocaat Job Knoester. De presentator denkt dat het grote gevolgen kan hebben: "Ik denk dat ze hem eruit gaan flikkeren."

Knoester denkt dat het wel meevalt en dat Derksen niet hoeft te vrezen: "Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een algemeen gegenereerd mailtje was." Genee twijfelt daaraan door de reactie van Derksen: "Ik had de indruk dat Johan er wel geïrriteerd door raakte."

'Doe niet mee aan deze onzin'

Knoester was tijdens de uitzending van Vandaag Inside begonnen over de cursus: "Ik heb een mail gehad van Joost Brakel, de nieuwe Talpa-baas, dat ik verplicht een cursus moet doen over integer werken." Politiek verslaggever Merel Ek voegde daaraan toe dat iedereen bij Talpa voor 12 april die cursus gedaan moet hebben.

Derksen, die beweerde geen bericht te hebben ontvangen, weigert daaraan mee te werken: "Ik ga op mijn 75e deze onzin niet doen. Het staat ook helemaal niet in mijn contract, dus dat doe ik niet." Genee waarschuwde hem: "Je kunt twee maanden op non-actief worden gezet en ze kunnen je salaris inhouden." Derksen was daar niet van onder de indruk: "Wat een gelul."



Cursus

De curus komt voort uit het Mediapact Respectvol Samenwerken, dat is opgezet nadat alle misstanden bij het tv-programma The Voice of Holland aan het licht kwamen. Medewerkers van de NPO,RTL en Talpa moeten deze cursus volgen.



Bekijk hieronder het fragment met Genee en Koester uit In de Wandelgangen.