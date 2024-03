Johan Derksen gaat gedragscursus niet doen: 'Wil niet lastig gevallen worden door die lullige examentjes'

Johan Derksen is niet van plan om mee te doen aan een cursus over grensoverschreidend gedrag. Dat benadrukte de 75-jarige tv-persoonlijkheid woensdag. Derksen zou die cursus moeten doen voor 12 april, anders loopt hij het risico om op non-actief te worden gesteld.

Dinsdag maakte Wilfred Genee bekend dat Derksen het risico loopt om eruit te worden gebonjourd door Talpa als hij de cursus niet doet. Een dag later is Derksen bij Vandaag Inside nog altijd niet onder de indruk van die dreigtaal. "In de eerste plaats heb ik geen cursus ontvangen", begon hij zijn betoog.

"Ik ben nu 75 jaar en zit 55 jaar in dit mediavak. Ik ben als jongste bediende begonnen en heb als hoofdredacteur te maken gehad met een ongewenste intimiteitencommissie. Ik heb in de ondernemingsraad gezeten, ben gestopt als creatief directeur en ben nu Talpa-ster. Met de nadruk daarop. Ik wil niet lastig gevallen worden door jongelui die dit bedenken of eisen, met van die lullige examentjes", ging Derksen verder.

"Als de directie slim is, vergeten ze mij dat ding door te sturen. Als het een prestigezaak wordt, heeft niemand er wat aan. Ik doe aan die gekkigheid niet mee", benadrukte Derksen, die denkt dat de eis ontstaan is van buitenaf. "Zo is de hele stemming in Nederland aan het worden. Als ik al 55 jaar ongeschonden in de mediawereld rondloop, dan hoef ik op mijn 75e geen examen meer te doen", verzekerde hij.

Geen cursus

"Nou, Wilfred. Ik doe al 40 jaar aan grensoverschrijdend gedrag en ben niet van plan die laatste vijf jaar daar mee te stoppen”, gierde René van der Gijp. Daardoor werd de stemming aan tafel joliger. Derksen wilde geen uitzonderingspositie, maar hoopte wel dat Talpa hem niet zou mailen. "Salaris wel, mailen niet", grapte hij. Hij voegde eraan toe dat hij verwacht dat Talpa-baas John de Mol ook niet meedoet aan de cursus.