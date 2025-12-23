Victoria Verstappen, de jongere zus van Formule 1-coureur Max, kan het jaar met haar gezin mooi afsluiten. Ze werd genomineerd voor een bijzondere prijs. "Een bewuste keuze, geïnspireerd door de hechte band met haar ouders."

De 26-jarige Verstappen is namelijk met haar gezin genomineerd voor de titel Family Of The Year. De influencer met 460.000 volgers op Instagram werd vorig jaar al uitgeroepen tot Mama Of The Year door het Magazine Faboulous Mama.

Een bijzondere eer die Victoria te danken heeft aan haar gezin. Samen met haar verloofde Tom Heuts werd ze al op jonge leeftijd moeder. Inmiddels heeft het stel drie kinderen: Luka (5), Lio (4) en Hailey (1). "Hun gezin groeide in razend tempo, precies zoals ze dat wilden", staat te lezen op de site van de verkiezing.

'Hechte band met ouders'

"Jong ouderschap was een bewuste keuze, geïnspireerd door de hechte band die Victoria zelf met haar ouders heeft." Victoria en haar broer Max komen uit een echte racefamilie. Hun ouders, Jos Verstappen en Sophie Kumpen, hebben allebei een verleden in de autosport.

Kumpen kwam uit in verschillende klasses en racete zelfs nog tegen Christian Horner, de oud-teambaas van Red Bull. In 1995 boekte ze haar grootste overwinning: de Andrea Margutti Trophy in de Formula A. Een jaar later trouwde ze met voormalig Formule 1-coureur Jos. Na de geboorte van hun kinderen stopte Kumpen met haar sportcarrière. In 2008 gingen Kumpen en Verstappen uit elkaar.

Dochter Max Verstappen

Inmiddels is de familie Verstappen dus al flink uitgebreid. Max werd dit jaar ook voor het eerst vader. Samen met zijn vriendin Kelly Piquet verwelkomde hij in april dochter Lily. Piquet heeft ook al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope.

Karten

Victoria heeft net als haar broer veel kilometers gemaakt in een kart. Ze had ook talent en in 2017 won ze een 100 mijl race op het Genk International Karting Circuit. Ze kwam als eerste over de finish na 114 rondes en 160 kilometer.