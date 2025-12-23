Lando Norris onttroonde dit jaar Max Verstappen als wereldkampioen in de Formule 1 na een zenuwslopend einde van het seizoen. De Brit vierde na afloop groot feest en beleefde daarbij ook een intiem moment met zijn geliefde. Zij heeft zich nu over de festiviteiten uitgelaten.

Norris stond bijna het hele seizoen achter teamgenoot Oscar Piastri in de WK-stand, maar de Brit bleek uiteindelijk wel het hoofd koel te kunnen houden en daar had de Australiër veel meer moeite mee. Piastri stortte dusdanig in dat Norris in de laatste race in Abu Dhabi vooral rekening moest houden met Verstappen, die door een geweldige tweede seizoenshelft plotseling nog kans maakte op zijn vijfde titel op rij.

In Abu Dhabi moest Norris op het podium zien te eindigen en hij deed precies wat hij moest doen. De McLaren-coureur eindigde achter Verstappen en Piastri als derde en hield daardoor twee punten voorsprong over op de Nederlander in de WK-stand. Norris kroonde zich daarmee voor het eerst tot wereldkampioen en dus barstte er na afloop een groot feest los.

Intiem moment

Dat vierde hij met de mensen om zich heen, onder wie zijn vriendin Margarida Corceiro. De twee tortelduifjes beleefden een heel intiem moment na de race, want voor het oog van alle camera's pakten ze elkaar vol op de mond.

De Portugese heeft in gesprek met TV Guia uitgelegd hoe dat moment tot stand kwam. "Er zijn geen regels voor om dat in het openbaar te doen. Ik vond het logisch. Ik was blij en hij was blij. Dat is wat er toe doet. Op dat moment vergat ik dat de camera's er waren. Het was zo'n belangrijk moment dat ik me dat niet eens meer herinnerde."

Relatie Norris en Corceiro

Norris en Corceiro werden vorig jaar al een aantal keren samen gespot, maar pas dit jaar werd duidelijk dat de twee daadwerkelijk een relatie hebben. De Portugese, die in het dagelijks leven actrice en model is, dook meerdere keren op bij races en juichte daar ook uitbundig voor haar vriend. Corceiro is enorm populair op sociale media met meer dan twee miljoen volgers. Ze had eerder een relatie met voetballer Joao Felix.

Het koppel dook vorige week ook samen op bij het gala van autosportbond FIA in de Oezbeekse hoofdstad Tashkent. Norris kreeg daar de trofee uitgereikt die hoort bij het winnen van de wereldtitel in de Formule 1.