Max Verstappen veroverde in 2025 de harten van veel racefans. Dat terwijl hij voorheen werd uitgekotst door een groot deel. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 bleef echter zichzelf en die kant werd uiteindelijk toch geliefd.

Verstappen kwam op als een komeet en kon zich gelijk meten met de besten. In het begin was zijn rijstijl behoorlijk grof en risicovol. Daarin verbeterde Verstappen zich al snel, maar zijn persoonlijkheid bleef hetzelfde. De Nederlander was behoorlijk direct en dat was niet iedereen gewend. Toch zijn de mensen helemaal om, ziet ook Verstappen zelf.

'Dit zegt mijn moeder al heel lang'

Verstappen verbaast zich er zelf ook over in de podcast Talking Bull. "Het is wel verrassend, dat gaat zo vaak als underdog. Mensen beginnen eindelijk te beseffen wie ik ben, wie ik écht ben", verzekert hij. "Dit zeg ik al heel lang", haakt presentatrice Nicola Hume in. "Mijn moeder ook", lacht Verstappen. "Iedereen zei altijd dat ze geen fan van Max waren, en dan reageerde ik: 'Je kent hem niet, want hij is zo'n geweldige kerel'", schetst Hume.

"Wat je ziet is wat je krijgt", is Verstappen heel duidelijk. "Zo wil ik zijn, ik wil geen nep persoon zijn in de paddock. Dat is niet wie ik ben. Vooral in Formule 1 als je heel succesvol bent, kun je snel vergeten wie je bent. Daarom is het goed om mensen om je heen te hebben die zeggen dat je raar aan het doen bent. Ik mag me gelukkig prijzen met familie en heel goede vrienden om me heen."

Verstappen probeert stress te vermijden

"Mensen nemen het leven veel te serieus", is Verstappen van mening. Het maakt hem niet uit of hij vier, zes of tien keer wereldkampioen wordt. "Ik zal nog steeds hetzelfde drankje bestellen. Het maakt gewoon niet uit", vindt hij. Verstappen gaat dan ook zorgeloos door het leven. "Stress is heel slecht voor je, dan ga je eerder dood. Ik word 250 jaar oud."