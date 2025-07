Het is warm in Nederland, maar gelukkig hebben de schaatsers een manier om koel te blijven. Sinds kort ligt er zomerijs in Thialf ter voorbereiding op de Olympische Spelen. Topschaatser Kjeld Nuis gebruikt binnen in de koele hal wel een pak, maar buiten met het warme weer niet.

Voor wie het niet weet: Nuis is een enorme motorliefhebber en schafte onlangs een nieuwe "liefde" aan. De wereldtopper van Team Reggeborgh is sinds kort de trotse bezitter van een Ducati Streetfighter V4 S. Die werd dinsdagmiddag terwijl de temperaturen tropische hoogtes aantikten in Nederland eens goed getest. Dat deed Nuis alleen zonder bescherming, wat in principe levensgevaarlijk is.

Topschaatser Kjeld Nuis vindt nieuwe 'liefde' naast Joy Beune: 'Wat een plaatje' Kjeld Nuis is dol op alles wat snel is. De Nederlandse topschaatser heeft dan ook een nieuwe motor aangeschaft. En wat voor eentje: een Ducati Streetfighter V4 S. Nuis zelf is helemaal verliefd, maar ook zijn volgers zijn onder de indruk.

Excuses aan eigen moeder

'Sorry mama', zette Nuis bij een zonovergoten foto van hemzelf op zijn Ducati. Achter die tekst plaatste de schaatser ook nog een bloospoppetje die een kus gaf, als soort extraatje om het wat aan te dikken. 'Maar écht te warm voor pakkie vandaag', schreef hij er ook nog bij, terwijl hij een shirt en korte broek droeg.

i De Instagram Story van Kjeld Nuis. © kjeldnuis

De 35-jarige Nuis zal vast niet al te gek hebben gedaan. Hij pendelde op deze broeierige dag op en neer tussen de schaatstempel in Heerenveen en zijn eigen huis. Na een pittige fietstraining klom hij bij 35 graden in een ijsbad, om vervolgens op de motor weer naar Thialf te gaan voor krachttraining.

Olympisch seizoen

Nuis is al weer een hele tijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen, wat een belangrijke is. In februari 2026 vinden namelijk de Olympische Winterspelen plaats in Milaan. Nuis was er de laatste twee edities bij en won drie keer goud: twee keer in 2018 (1000 en 1500 meter) en eenmalig in 2022 (1500 meter).

Topschaatser Kjeld Nuis zoekt verkoeling op met zijn zoontje en gelooft hem niet: 'Nee nee..' Kjeld Nuis heeft net als andere Nederlanders gemerkt en gevoeld dat het deze zaterdag zeker niet koud is. Op diverse plekken in Nederland loopt het kwik op tot boven de 30 graden Celsius en dat maken we toch niet heel vaak mee. Nuis en zijn zoontje hebben gelukkig een oplossing paraat om te kampen met de hitte.

Nuis hoort inmiddels bij de veteranen en moet er hard aan trekken om jonkies als Jenning de Boo en de Amerikaan Jordan Stolz bij te benen. Desondanks kan zijn ervaring ook de doorslag geven bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december. Hij won niet voor niets goud op de 1500 meter bij de NK afstanden eerder dit jaar.