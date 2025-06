Kjeld Nuis heeft net als andere Nederlanders gemerkt en gevoeld dat het deze zaterdag zeker niet koud is. Op diverse plekken in Nederland loopt het kwik op tot boven de 30 graden Celsius en dat maken we toch niet heel vaak mee. Nuis en zijn zoontje hebben gelukkig een oplossing paraat om te kampen met de hitte.

In een story op Instagram laat zien hoe Nuis de tropische middag spendeert: op een bootje met zoon Jax. Of beter gezegd: op een sup board, waar Jax zich aan heeft vastgeklampt, terwijl zijn onderlijf in het koele water is gedompeld.

"Ik ga erin", zegt hij tegen zijn vader. Vervolgens laat hij los. "Lekker! Het is niet koud!", roept hij verrast uit. Nuis gelooft het niet zo: "Nee nee.." En kleine jongens worden groot, zo blijkt uit zijn daaropvolgende opmerking: "Ik kan hier staan." Een story daarna zien we Jax een paar ferme halen maken, in de schoolslag, richting de steiger rondom de tuin.

Iets te vieren

Een dag eerder postte Nuis nog dat hij en zijn partner Joy Beune iets hebben te vieren. Ze haalden er zelfs een fles champagne bij, zonder te melden wat er dan precies te vieren valt. Het zijn in ieder geval niet hun verjaardagen, want Beune is in april jarig en Nuis in november.

Nuis is net terug van een trainingskamp met Team Reggeborgh. Hij ging met zijn ploeggenoten op hoogtestage in Collalbo. Daar maakte de 35-jarige schaatser goed gebruik van zijn rustdag: terwijl zijn jonge teamgenoten nog een berg beklommen, zagen we Nuis terug op de massagebank en in de sauna.

Joy Beune

Beune zien we wellicht spoedig met een ander uiterlijk. Ze is namelijk jaloers op de krullen van schaatscollega Pien Hersman. Bij een foto op Instagram van Hersman schreef ze: "Wanneer mijn haar dan?" Hersman nodigt haar uit: "Kom dan!" En Beune, de vriendin van topschaatser Kjeld Nuis, kan niet wachten: "Joepieeee! Want ik vind die van jou heel mooooi." Daarna vat Hersman nog even de plannen samen: "Jouw krullen gaan we doen."

Kjeld Nuis is drievoudig olympisch kampioen (2018: 1000 m & 1500 m; 2022: 1500 m), en won meerdere wereldkampioenschappen allround en op afstanden. Joy Beune is wereldkampioene allround (Inzell 2024), en behaalde vijf wereldtitels op individuele afstanden (1500 m, 3000 m, 5000 m, ploegenachtervolging).