Voor Lindsey Vonn zijn het zware weken sinds ze op de Olympische Winterspelen snoeihard ten val kwam. De Amerikaanse skilegende kreeg de afgelopen tijd klap na klap te verduren, maar beleefde woensdag ook eindelijk eens een mooi moment.

Vonn mag met recht de grote pechvogel van de Spelen genoemd worden. Die tegenslag begon eigenlijk al een week voor het toernooi toen ze bij een wereldbekerwedstrijd haar kruisband afscheurde. Desondanks ging ze in Italië van start op de afdaling, maar dat werd een groot drama.

De Amerikaanse kwam wederom hard ten val, moest per helikopter afgevoerd worden en in het ziekenhuis bleek dat Vonn haar been had gebroken. Dat was een vrij gecompliceerde breuk, want de 41-jarige skiester moest sindsdien liefst vier keer geopereerd worden. Het was zo erg dat Vonn eerder deze week liet optekenen dat de dokters haar been hebben gered.

Opsteker na zware periode

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, kwam er, terwijl ze nog in het Italiaanse ziekenhuis lag, meer slecht nieuws. Haar hond Leo overleed namelijk de dag na haar valpartij op de Spelen. Dat al die tegenslagen flink wat met Vonn deden, bleek wel dinsdag, want toen liet ze via haar sociale media weten dat ze er volledig doorheen zat. Een dag later beleefde ze gelukkig eindelijk weer eens een mooi moment.

Vonn deelt woensdag namelijk een video op Instagram waarin ze weer herenigd wordt met Chance. Dat is een andere hond van de skiester en het moment bracht haar veel geluk. "Ik had een hele zware dag gisteren, alles kwam binnen en ik stortte daardoor in. Ik weet dat er veel van dit soort dagen gaan komen en de mentale strijd is nog maar net begonnen, maar momenten zoals dit helpen me heel veel. Maar ik mis Leo gewoon...", schrijft Vonn bij de video.

Comeback eindigt in mineur

Vonn had in 2019 een punt achter haar indrukwekkende carrière gezet vanwege knieproblemen, maar toen die enkele jaren later door een operatie waren verholpen, besloot ze eind 2024 weer terug te keren. Alles was erop gericht om tijdens de Spelen in Italië nog één keertje te pieken, maar dat avontuur eindigde dus in een enorme domper.