Lindsey Vonn dacht een fantastisch olympisch sprookje te schrijven. Maar het ging vreselijk mis voor de 41-jarige Amerikaanse skiester. Vonn ging ondanks een gescheurde kruisband van start en brak al na 13 seconden van haar olympische rentree haar been. Inmiddels is de sportlegende weer in de Verenigde Staten, waar ze niet alleen strijdt tegen de revalidatie.

Vonn won in 2010 olympisch goud in Vancouver, waar ze ook nog brons veroverde. Die kleur medaille won ze ook acht jaar later in Pyeongchang, waarna de Amerikaanse in 2019 haar carrière na aanhoudend blessureleed beëindigde. Opvallend genoeg maakte ze vorig jaar haar rentree. Het doel was om op 41-jarige leeftijd nog één keer te schitteren op de Winterspelen.

Zelfs een gescheurde kruisband hield haar niet tegen. Een week voor de start van de Spelen ging Vonn al onderuit bij een wereldbekerwedstrijd. Met een brace en flink portie zelfvertrouwen hees ze zich de piste op. Luttele momenten na de start van de afdaling op zondag ging het mis: Vonn kwam ten val en liep een complexe scheenbeenbreuk op. In het ziekenhuis behoedde een operatie haar van een beenamputatie.

Volgens de 41-jarige Vonn werd de druk in haar gebroken been door bloedingen en zwellingen zo groot dat er een gevaarlijke situatie ontstond. "De dokter heeft mijn been opengesneden en weer laten ademen. Hij heeft me gered", zei ze maandag.

Zware mentale strijd

Waar Vonn in het begin nog opgetogen was over haar olympische deelname, wordt ze steeds meer ingehaald door de realiteit. En die ziet er momenteel niet al te best uit. Het linkerbeen van Vonn wordt met de nodige implantaten bij elkaar gehouden. "Vandaag was een zware dag... mijn fysieke strijd begon op het moment dat ik gewond raakte, maar de mentale strijd begon pas vandaag", bekende Vonn op X, waar ze openhartig haar verhaal deed.

Today was a hard day… my physical battle began the second I got hurt but the mental battle started today. It hit me like a ton of bricks. It’s a battle I’m used to because I’ve done it so many times. I have always learned from every injury. Each one has made me a better and… — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 24, 2026

"Het is een strijd waar ik aan gewend ben, omdat ik het al zo vaak heb meegemaakt. Ik heb altijd van elke blessure geleerd. Elke blessure heeft me op verschillende manieren een beter en sterker mens gemaakt... maar de strijd in mijn hoofd kan donker, zwaar en meedogenloos zijn", weet Vonn als geen ander. "Iemand die me dierbaar is, zei dat ik een 'meester ben in het psychologische spel van het leven...' Ik weet niet of dat waar is... Ik weet wel dat er moeilijke dagen aankomen, maar ik zal een weg terug naar de top van de berg des levens vinden."