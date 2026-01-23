Olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As hebben hun topsportcarrière al een tijdje achter zich gelaten. Toch gaan ze een sportieve uitdaging niet uit de weg. Ze deden als duo mee aan Hyrox in Amsterdam.

Dat was wel pittig, laat Hoog weten op Instagram. De ex-tophockeysters deden mee aan de duorace van Hyrox, waarbij hardlopen en fitnessoefeningen elkaar afwisselen. Veel voormalig topsporters doen mee, zo gingen naast Hoog en Van As ook oud-schaatsers Erben Wennemars en Irene Schouten de uitdaging aan.

Bikkels

"Hyrox Amsterdam met m'n bikkel maat Naomi van As", schrijft Hoog op Instagram. "Ik vond het zwaar, tegenvallen en moest vol over het grensje heen, maar wat een tof event", zegt ze over de race. Dat is ook wel te zien op de beelden.

Maar uiteindelijk komen ze met een grote glimlach samen over de finish. De race zorgde zelfs voor een kippenvelmoment bij Hoog, zo is te zien op één van de foto's waarbij ze Van As omhelst.

"1:10 was het resultaat, het doel was 1:06 maar er zat niet meer in vandaag", zegt Hoog over hun prestatie. Die smaakt naar meer. "Op naar de volgende."

Streeftijd

Hoog en Van As bespraken hun Hyrox-avontuur ook al in hun podcast voor Sportnieuws.nl deze week. "Het hoogtepunt van 2026 nu al", begon Hoog. "We hebben vorige week voor het eerst een training samen gedaan. Lekker op tijd", reageerde Van As. Hoog wilde vervolgens de streeftijd op 1:10 zetten, maar daar was haar oud-teamgenoot het niet mee eens. Dus werd het 1:06.

Ex-topschaatsster Schouten was net iets sneller. Zij vormde een duo met Sophie Holtrop. Samen klokten ze een tijd van 01:06:39, absoluut geen onverdienstelijke tijd voor het tweetal.