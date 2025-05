Emotioneel besluit voor Ajax-aanvoerder Jordan Henderson: 'Dat was beter voor de kinderen'

Ajax stevent af op het 37ste kampioenschap in de clubgeschiedenis. Bij een nederlaag van PSV zondag op bezoek bij Feyenoord en een overwinning in eigen huis op NEC is het zo ver. Dan mag aanvoerder Jordan Henderson de schaal omhoog houden. En de Engelsman heeft er behoorlijk veel voor moeten laten.

Henderson kwam in de winter van 2024 in Amsterdam terecht. De oud-voetballer van Liverpool en Sunderland had het niet naar zijn zin in Saoedi-Arabië en wilde dichter bij zijn familie zijn. Om belastingtechnische redenen zat een terugkeer naar Engeland er niet in, dus werd het Ajax. Na een moeizaam eerste halfjaar werd Henderson dit seizoen als aanvoerder enorm belangrijk onder trainer Francesco Farioli.

Ver weg van familie

Toch doet hij dat grotendeels alleen. Henderson is alleen in Amsterdam, zonder zijn vrouw en kinderen. "Het is lastig", erkent hij in Rooftop Talks van Ajax TV. "Er was een periode dat ze hier voor langere tijd waren, maar we besloten dat het beter was voor de kinderen om thuis te zijn. Dat is het lastigste: het weg zijn van mijn kinderen en mijn vrouw voor het grootste gedeelte van de laatste anderhalf jaar."

Toch maakt Henderson er ondanks de afwezigheid van zijn familie er het beste van. "Zij komen hier heen, ik ga naar hen zo veel mogelijk. Als ik hier ben focus ik me op wat ik voor het team moet doen."

Weinig te zien in Amsterdam

Henderson wordt geïnterviewd op het dak van een eettent in het centrum van Amsterdam, met mooi uitzicht. Maar de Engelsman geeft toe niet veel van de stad te zien. "Ik kom niet veel buiten, of we nou winnen of niet. Ik ben de meeste dagen aan het trainen. Als ik dat niet doe, ga ik naar huis om mijn familie te zien. Ik kom laat in de avond thuis en dan doe ik rustig aan en kijk ik wat voetbal", bekent hij.

"Ik kan niet vaak eropuit, maar als de familie hier is en we een dag vrij hebben, gaan we wandelen of wat eten."

