Jordan Henderson huurde busje om EK-finale te bezoeken: 'Had liever bij het team gezeten'

In de zomer van 2024 was Jordan Henderson met Ajax in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. Toen duidelijk werd dat hij van zijn werkgever een paar dagen vrij kreeg besloot hij een trip naar Berlijn te maken. De middenvelder wilde koste wat het kost de EK-finale van Engeland bijwonen. Nadat Henderson een jaar later weer terug is bij de Engelse selectie, blikt hij terug op zijn reis naar Duitsland.

Na 466 dagen afwezigheid maakte Jordan Henderson afgelopen vrijdag eindelijk zijn rentree bij het Engelse elftal. De nieuwe bondscoach, Thomas Tuchel, gaf de Ajax-middenvelder ongeveer tien minuten speeltijd in de wedstrijd tegen Albanië (2-0).

Henderson vertelde aan The Guardian over zijn terugkeer: "Ik heb nooit gedacht dat het voorbij was. Anders was ik wel gestopt," zei hij vastberaden. "Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik het EK miste, maar ik voel me nog steeds fysiek fit en zou die deur nooit dichtdoen. Diep van binnen wilde ik altijd terugkomen. Gelukkig kreeg ik de kans."

Trip naar EK-finale met gehuurde busje

Toen Engeland het Nederlands elftal versloeg in de halve finale van het EK, wist Henderson direct dat hij de finale tegen Spanje wilde bijwonen. Omdat de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Amsterdam hem die mogelijkheid bood, besloot hij actie te ondernemen. Het enige obstakel? Er waren geen beschikbare vluchten meer naar Berlijn.

"Ik wist pas laat of het zou lukken met de trainingen en het schema, maar we waren de volgende dag vrij of hoefden pas laat te beginnen, dus ik kon gaan," vertelt Henderson. "Toen ik ontdekte dat er geen vluchten waren, zowel vanuit Engeland als vanuit Amsterdam, keek ik hoe ver het rijden was. Uiteindelijk huurde ik een busje voor mij en mijn familie en reden we naar Berlijn."

Onderonsje met fans

Tijdens de roadtrip kwam Henderson meerdere keren in contact met Engelse supporters. "Als we even stopten voor een toiletpauze of om iets te eten, was het leuk om de fans te ontmoeten. Het was eigenlijk best gezellig om even met hen te zijn, maar natuurlijk had ik liever bij het team gezeten," aldus 82-voudig international.

Maandag staat voor Engeland de tweede wedstrijd in deze WK-kwalificatiereeks op het programma. Onder leiding van Tuchel nemen The Three Lions het op tegen Letland, in het iconische Wembley Stadium.

