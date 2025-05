Terugkeer van Dusan Tadic naar Ajax lonkt: 'Ze gaan hem binnenboord halen'

De geruchten over een terugkeer van Dusan Tadic naar Ajax blijven zich aandienen en volgens Ajax-watcher Mike Verweij is het niet onwaarschijnlijk dat de Serviër binnenkort weer in Amsterdam te zien zal zijn. In de podcast 'Kick-off' van De Telegraaf geeft Verweij aan dat Ajax mogelijk stappen zal ondernemen om Tadic terug te halen, hoewel de details over de mogelijke deal nog onduidelijk zijn.

Verweij benadrukt dat er veel puzzelstukjes gelegd moeten worden voordat een deal met Tadic daadwerkelijk rond is. "Er zijn op dit moment heel veel andere prioriteiten bij Ajax", zegt Verweij, die aangeeft dat de club nog met verschillende zaken bezig is.

'Tadic als Mentor voor de Toekomstige Generatie'

Toch is de Ajax-watcher ervan overtuigd dat het voor de club aantrekkelijk zou zijn om de 36-jarige Tadic voor een laatste seizoen aan te trekken, met het oog op zowel zijn ervaring als de rol die hij kan vervullen binnen de organisatie na zijn actieve carrière.

Tadic, die zijn contract bij Fenerbahçe eind juni ziet aflopen, heeft zich in het verleden bewezen als één van de belangrijkste schakels binnen de Ajax-selectie. Verweij vergelijkt de Serviër met Ivan Perisic bij PSV, als een voorbeeld voor jongere spelers, zowel op het gebied van training als discipline. "Dit soort Balkan-jongens wil je erbij hebben voor de jonge jongens die doorkomen. Ze geven het goede voorbeeld", stelt Verweij.

'Te veel ervaring kan de balans verstoren'

Echter is de terugkeer van Tadic niet zonder controverse, ziet Valentijn Driessen. collega van Verweij. Hij waarschuwt Ajax voor het aantrekken van te veel oudere spelers. "Je hebt al genoeg ervaren spelers in de selectie", zegt Driessen, verwijzend naar namen als Remko Pasveer, Davy Klaassen en Steven Berghuis. Hij pleit voor een verjonging van de selectie en waarschuwt dat een teveel aan veteranen de balans in het team kan verstoren.

Verweij erkent deze zorgen, maar blijft optimistisch: "Als Ajax tegen Tadic zegt dat hij niet gegarandeerd in de basis staat, is hij wel het type speler die daar alles aan zal doen om dat wel te bereiken." Het lijkt er dus op dat Tadic’s terugkeer niet alleen afhangt van de wens van Ajax, maar ook van de bereidheid van de Serviër om zich aan te passen aan een nieuwe rol binnen het team.

Kampioenschap in zicht

Terwijl de mogelijke terugkeer van Tadic bij Ajax nog in de lucht hangt, heeft de club op dit moment andere zaken aan hun hoofd. De Amsterdammers kunnen zondag namelijk kampioen worden, maar dan is het afhankelijk van een andere wedstrijd. PSV moet verliezen van Feyenoord in De Kuip, waar de wedstrijd om 14.30 uur begint.

Ajax zelf speelt later die dag om 16.45 uur tegen NEC in de Johan Cruijff ArenA. Het wordt een spannende dag voor de club, die niet alleen kijkt naar hun eigen wedstrijd, maar ook naar het resultaat van PSV in Rotterdam.

