Emotioneel moment voor Jutta Leerdam en Jake Paul na mislukte entree van Nederlandse topschaatsster

Een grootse entree van Jutta Leerdam bij het enorme huis van haar zwager Logan Paul ging helemaal mis. De Nederlandse topschaatsster arriveerde per helikopter bij de villa van Logan en zijn verloofde Nina Agdal om hun pasgeboren kindje (Esmé) voor het eerst te ontmoeten. Maar bij de landing ging het mis, zo blijkt uit de laatste aflevering van de realityserie Paul American op HBO Max.

De piloot van de helikopter vond maar moeilijk een geschikt plekje op het riante perceel in New York waar Logan en Nina wonen. Op het moment dat hij koos om het ding vlakbij een vuurkorf te parkeren, vlogen de stoelen door de luchtverplaatsing in het rond. Eentje vloog in brand en de ander belandde in het meer. "Waarom kan het ook nooit eens normaal gaan?", vraagt Jake Paul zich hardop af nadat ook hij vol ongeloof toekeek.

'Wat is het hier mooi'

Hij kwam zelf met een busje naar het huis van z'n broer om z'n nichtje voor het eerst te aanschouwen. Leerdam is er ook bij en had weinig last van de bijzondere landing in de helikopter. Ze vloog Jake in zijn armen en kon haar ogen niet geloven. "Wat is het hier mooi", schreeuwt ze uit. Even later ziet ze op die locatie ook haar eigen kinderen daar wel rondrennen met de neefjes en nichtjes. "Ik kan me dat helemaal voorstellen."

Eerste keer in z'n armen

De familiebijeenkomst is heel emotioneel. Jake, normaal 'stoer' in zijn gedrag, smelt weg bij de eerste aanblik van Esmé. Zijn eigen vader Greg, die natuurlijk ervaring heeft met baby's, houdt zijn kleindochter zonder problemen vast. Voor Jake Paul gaat het een stukje moeilijker. Hij geeft toe bang te zijn, maar krijgt een paar tellen later zijn nichtje gewoon tegen zijn borst gedrukt. Zenuwachtig geniet hij van het moment.

'Bang voor babypoep'

Jake, die niet onder stoelen of banken steekt dat hij snel met Leerdam ook kinderen wil maken, wordt daarna meteen voor de leeuwen geworpen. Hij moet Esmé verschonen. "De grote Jake Paul blijkt bang voor een beetje babypoep", lacht broer Logan. Al schreeuwend en met een vies gezicht krijgt hij het wel voor elkaar. Na de luierwissel drukt hij Esmé al makkelijker tegen zich aan en zingt hij zelfs een liedje.