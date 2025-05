Hart Jutta Leerdam stond even stil na tranen bij Jake Paul: 'Ik wist meteen dat het foute boel was'

Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, beleefde afgelopen november een absoluut hoogtepunt in zijn bokscarrière. In het Amerikaanse Texas won hij van meervoudig wereldkampioen zwaargewicht Mike Tyson. Toch waren er zorgen of Paul het gevecht wel zou halen.

Dat blijkt uit de nieuwste - en tevens laatste - aflevering van het eerste seizoen van Paul American. Daarin beleeft Paul de laatste maanden voor het gevecht. Vier weken voor de partij met Tyson gaat het mis: Paul gaat door zijn enkel. "Verdomme", valt te horen als de beelden voorbij schieten. "Ik wist meteen dat het foute boel was", blikt Paul terug in zijn eigen realityserie. "Ik maakte me zorgen of ik überhaupt kon vechten."

Dikke tranen van Paul

Het moment raakt Paul enorm, zo is te zien op beelden die hij zelf opnam. "Ik dacht: godverdomme. Ik heb zo veel meegemaakt. Ik ben een wrak. M'n enkel is verstuikt', stamelt Paul, terwijl de tranen over zijn wang rollen. "Ik ben zo blij, maar zo bang. Het is zo'n magisch moment. Ik heb er zo hard voor gewerkt, maar ik mag het delen met m'n familie", aldus Paul, die troost zoekt bij zijn hond Thor.

In het volgende shot volgt een telefoontje van Leerdam. "Schat, hoe gaat het?", vraagt ze meteen. "M'n enkel is niet oké, maar verder gaat het wel", reageert Paul. "Ik hou van je", zegt hij nadat Leerdam dat ook tegen hem zegt. "M'n hart stond stil", verduidelijkt de Nederlandse, terwijl ze oog-in-oog met de camera zit. "Laat het niet de enkelbanden zijn. Hopelijk is het niet erg zodat hij snel herstelt. Ik dacht dat het gevecht niet door zou gaan."

Groot geheim

Het bleek erger dan een verstuikte enkel, zo vertelt hij verder. Paul hield het geheim in aanloop naar het gevecht. Alleen zijn trainers en familie wisten ervan. "De enkelblessure deed me aan mezelf twijfelen", onthult Paul later in de aflevering. "Het was een mentaal obstakel voor het gevecht. Op een spiritueel niveau bereidt het me voor op mentale tegenslagen."

Uiteindelijk kon hij op 16 november gewoon vechten en won hij in een weinig spectaculair gevecht van de ruim dertig jaar oudere Tyson.

Nieuw boksgevecht

Paul is inmiddels alweer in voorbereiding op zijn volgende gevecht. Eind juni vecht hij tegen iemand die dichter bij zijn eigen leeftijd zit, namelijk de 39-jarige Mexicaan Julio César Chávez Jr., een voormalig wereldkampioen in het middengewicht bij boksbond WBC.