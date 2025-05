Topschaatsster Jutta Leerdam deelt geheimen uit de slaapkamer met Jake Paul: 'Ik wil niet diegene zijn...'

Jutta Leerdam en Jake Paul leven door hun carrières een groot deel van het jaar gescheiden. Dan zou je denken dat ze ieder moment samen willen zijn wanneer ze elkaar wél zien.

Niet helemaal waar, zo blijkt in de laatste aflevering van Paul American die bijna volledig in het teken staat van Jakes gevecht tegen Mike Tyson in november van vorig jaar. Daar hebben Leerdam en haar vriend elkaar een tijd niet gezien, dus vliegt ze hem in de armen bij aankomst in Dallas, Texas. "Ik heb je gemist. Je ziet er goed uit", complimenteert de Nederlandse haar vriend.

Hart Jutta Leerdam stond even stil na tranen bij Jake Paul: 'Ik wist meteen dat het foute boel was' Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, beleefde afgelopen november een absoluut hoogtepunt in zijn bokscarrière. In het Amerikaanse Texas won hij van meervoudig wereldkampioen zwaargewicht Mike Tyson. Toch waren er zorgen of Paul het gevecht wel zou halen.

Geen seks

Paul heeft voor zijn gevecht met Tyson niets aan het toeval overgelaten. Vlak bij het stadion heeft hij een enorm huis gehuurd, waar hij samen met heel de familie verblijft. Die goede voorbereidingen zorgen er ook voor dat Leerdam niet bij haar vriend slaapt. "Voor een goede nachtrust", beargumenteert Paul zijn keuze.

'Verdrietige' Jutta Leerdam deelt einde van periode met Jake Paul: 'Ik ga hem missen' Topschaatsster Jutta Leerdam heeft de laatste beelden samen met haar vriend Jake Paul gedeeld met haar volgers. De twee moeten noodgedwongen afscheid van elkaar nemen en dat valt de Nederlandse zwaar. "Ik ben verdrietig omdat het einde nadert."

"Jake en ik slapen niet samen voor het gevecht. Ik wil niet degene zijn die zijn slaap verstoort", is Leerdam eerlijk. "We kunnen overdag tijd met elkaar doorbrengen, alleen niet in hetzelfde bed slapen of seks hebben in die week", onthult Paul. Volgens Marcos Guerrero, Jakes assistent, zorgt dat laatste ervoor dat boksers niet meer goed zijn met voetenwerk.

Gezellig met Thor

Leerdam heeft er tijdens die week toch behoefte aan om iemand te knuffelen en die heeft ze dan ook snel gevonden in Pauls hond Thor. "Jij mag vannacht bij mij slapen en dan knuffelen we", zegt ze terwijl de hond er met haar schoen vandoor gaat. Leerdam heeft een warme verstandhouding met Thor, die ze regelmatig toont op haar sociale media.

Stralende Jutta Leerdam schuift Jake Paul aan de kant voor 'beste vriend': 'Kijk hem daar wachten' Jutta Leerdam heeft na een zwaar seizoen alle tijd voor geinige TikToks. En in die video's is vaak een hoofdrol weggelegd voor Thor, de hond van haar vriend Jake Paul. En dat betekent dat de Amerikaanse bokser naar de achtergrond verdwijnt.

Voor de Nederlandse zijn momenten om uit de Verenigde Staten of Puerto Rico te vertrekken dan ook dubbel zo zwaar. Niet alleen moet ze afscheid nemen van haar verloofde, maar ook van Thor. Daar lijkt na volgend jaar een einde aan te komen. Leerdam is bezig aan haar laatste olympische cyclus, zo onthulde ze onlangs in dezelfde realityserie. Haar grote doel is goud op de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan.

Daarna kunnen zij en Paul aan hun grote kinderwens beginnen. Grote kans dat dat in Puerto Rico gebeurt. "Jake is m’n persoon. Dus ooit ga ik weg uit Nederland. Dat is gestoord. Maar het verdrietige is dat ik mijn land, cultuur en familie moet achterlaten, wat het allerbelangrijkste voor me is. Maar ik wil zijn waar mijn hart is en mijn hart is bij Jake", vertelde ze.