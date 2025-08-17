Yolanthe Cabau is samen met zoon Xess Xava bezig aan een indrukwekkende reis door Peru. Daar komen de twee in aanraking met een bijzondere sport: paardrijden. Een hele andere sport dan waar Wesley Sneijder, de vader van Xess Xava, mee groot is geworden.

De twee vertrokken donderdag naar Peru. De reis zal voor Cabau niet alleen uit een vakantie bestaan. De actrice liet namelijk weten dat ze in Peru ook werkzaamheden zal gaan verrichten. Wat precies, dat blijft nog onduidelijk. Tot nu toe genoten de twee vooral van van de Peruaanse cultuur door locals te bezoeken en kennis te maken met de Peruaanse keuken.

Sport

Xess Xava, de zoon van Sneijder en Cabau, is net als zijn vader een liefhebber van voetbal. Maar in Peru lijkt hij ook plezier te hebben gevonden in een andere sport. De twee besloten namelijk te gaan paardrijden, een gedurfde keuze van Cabau, die eerder ernstig letsel overhield na een val van een paard. Op Instagram deelt de actrice een video vlak voordat de twee op het paard stappen.

"Vind je het spannend?", vraagt ze aan Xess Xava. "Een beetje, het kan wel hoog zijn", antwoordt hij. waarna hij dapper op het paard stapt. Na het ritje op de paarden, wacht de twee een volgende sportieve uitdaging. De rest van het stuk moet namelijk te voet worden afgelegd. "Door de extreme hoogtes moeten we af en toe kleine pauzes nemen, want de druk op onze lichamen is erg sterk, maar het is het waard", legt Cabau, die flink buiten adem is, uit.

Motorrijden

Alsof dat alles nog niet spannend genoeg was, stappen de twee daarna op een motor, waarmee ze dwars door de bergen van Peru de route terug afleggen. "Want ik heb een motorrijbewijs", onthult de actrice.

i © Instagram: @yolanthecabau

Al deze bijzondere gebeurtenissen doen een hoop met de actrice, zo blijkt wanneer ze terugblikt op de bijzondere dingen die het tweetal heeft ondernomen. "Ik ben zo emotioneel op dit moment", schrijft ze in een volgende video in haar verhaal op Instagram. "Ik zal deze mooie momenten met mijn kleine jongen voor altijd koesteren."