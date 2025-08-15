Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van oud-topvoetballer Wesley Sneijder, is met haar zoon Xess Xava (9) in het vliegtuig gestapt voor een bijzondere reis. De twee beleven emotionele momenten en ontdekken oude geheimen.

De actrice en onderneemster deelt beelden van de trip op Instagram. De twee vertrokken donderdag naar Peru. "Ik kan niet wachten op deze speciale reis", schreef Cabau vanuit het vliegtuig. Maar het gaat niet zomaar om een vakantie.

"Het is en perfecte mix van werk en het creëren van nieuwe herinneringen", vervolgt ze namelijk. Wat ze in Peru precies aan werkzaamheden gaat doen is niet bekend. Yolanthe is druk met veel projecten, waaronder haar stichting Free A Girl, haar lifestylemerk Cabau en onlangs verscheen haar eigen realityserie op Netflix.

Emotionele knuffel

Er zal in ieder geval genoeg tijd over zijn om door te brengen met Xess Xava. "Ik heb zin om dit mooie land te ontdekken, vol oude geheimen, met mijn kleine jongen." Voordat de twee samen op pad gaan is het eerst tijd voor een dikke knuffel bij het hotel, zo laat Yolanthe zien. Het is een emotioneel moment voor haar.

"Ik koester elke knuffel nu hij nog zo dicht bij mij wil zijn", schrijft Yolanthe over haar zoon, die ze in 2015 kreeg voormalig Oranje-international Sneijder. "Ik zie hem zo snel opgroeien en soms is het makkelijk om te vergeten dat hij nog steeds mijn kleine cookie is."

Daarna begint de ontdekkingstocht echt. Yolanthe is gefascineerd door de oude muren van de Inca's in Cusco. "Onderzoekers weten nog steeds niet hoe ze dit hebben kunnen bouwen zonder machines. Het is zo perfect."

GOAT Neymar

Vervolgens komen de twee ook nog de GOAT (Greatest Of All Time) Neymar tegen. Het gaat niet echt om de Braziliaanse profvoetballes, maar de lokale bevolking heeft symbolisch een geitje naar hem vernoemd. Xess Xava houdt het dier in zijn armen.